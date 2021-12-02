二林放風吹魷魚風箏保密中 二林三果特色風箏今曝光

「2021二林和你一起放風吹」未演先轟動，由亞洲國際風箏聯合會領軍，號召來自全台的風箏達人帶來各式造型風箏，有15公尺長的火車風箏、11米高的獵鷹氣囊風箏，今年主角是二林鎮特產的Q版紅龍果風箏，高約3公尺，明天亞洲國際風箏聯合會將試飛主題風箏，為活動揭開序幕。

彰化縣二林鎮公所12月5日將在二林高中代管地及儒林公園，舉辦「2021二林和你一起放風吹」，事前傳出將以熱門韓劇「魷魚遊戲」製作魷魚風箏，協辦單位亞洲國際風箏聯合會今天說明，今年除了魷魚串聯風箏，其它風箏精彩度不輸魷魚，例如二林三果「紅龍果、葡萄、豐水梨」都將化身為平面六角軟體風箏飛上天，加深民功對二林農特產品的印象。

亞洲國際風箏聯合會表示，今年二林「放風吹」的風箏將放飛15米長的火車風箏、11米高的獵鷹氣囊風箏、5米高的蠟筆小新氣囊風箏及及飛天豬、公雞、乳牛等動物造型風箏，另針對即將到來的耶誕節，有耶誕老公公共囊風箏及「特技風箏團飛排字秀」挑戰在空中排出「一顆聖誕樹」。

二林鎮公所將在「二林和你一起放風吹」活動中舉辦4場風箏彩繪DIY共，每場30人，風箏老師指導民眾彩繪製作屬於自己的風箏，另有「風車大放送」憑3張11、12月發票就能兌換一支限量風車，募得發票將捐給公益團體，另有國小到高中的分組寫生比賽、公益市集、老牌紳士經典老車展，讓民眾在二林享受與風共舞的樂趣。