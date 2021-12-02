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沒攜伴禁入 全台首座「愛的書庫」共讀館落腳南投

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
台灣閱讀文化基金會「愛的書庫」共讀館基地面積約488坪，今開工動土，預計2024落成啟用。記者賴香珊／攝影
台灣閱讀文化基金會「愛的書庫」共讀館基地面積約488坪，今開工動土，預計2024落成啟用。記者賴香珊／攝影

台灣閱讀文化基金會在全台設置344座「愛的書庫」，今年更在南投縣草屯鎮興建國內首座「共讀館」，今天開工動土，該基金會表示，有別於多數圖書閱覽場域，該館強調「攜伴共讀」，只有1人是無法入館的，預計2024年落成啟用。

台灣閱讀文化基金會董事長廖祿立指出，921地震後，南投草屯的教師找不到場域，也沒經費買書帶孩子閱讀，找他共同推動共讀教育，首座「愛的書庫」就在虎山國小應運而生，陸續深入全台鄉鎮區，至今已設置344座書庫。

但隨「愛的書庫」規模擴大，原有辦公空間不足，2年多前就開始規劃興建「愛的書庫」共讀館，基金會為此積極籌募經費，覓地時也考量「愛的書庫」發跡於草屯，員工也多為在地人，因此鎖定在發源地興建共讀館，並於今天開工動土。

南投縣長林明溱、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、廣隆光電董事長李耀銘、微熱山丘董事長許銘仁等人今均出席開工安基典禮，並持金鏟動土，林更致詞感謝基金會在南投興建國內首座共讀館，提供全民優質且藏書豐富的閱讀場域。

台灣閱讀文化基金會表示，有別於一般閱讀場域，共讀館必須「攜伴共讀」，只有1人無法入館，就是希望民眾呼朋引伴投入閱讀；此外，由中研院院士曾志朗主持台灣師範大學與美國耶魯大學哈斯金實驗室，也將在館內設置「大腦發展與學習聯合實驗室」，此為該耶魯大學實驗室與民間團體首次合作。

而該共讀館基地面積約488坪，工程經費約1.5億元，未來1樓為兒童閱讀、親子共讀區，2樓為數位閱讀、課輔自學中心、大腦發展與學習實驗室，3樓為行政辦公及備用書儲藏區，地下室為停車場及二手書整合中心，預計2024年啟用。

台灣閱讀文化基金會「愛的書庫」共讀館今開工動土，預計2024年落成啟用。記者賴香珊／攝影
台灣閱讀文化基金會「愛的書庫」共讀館今開工動土，預計2024年落成啟用。記者賴香珊／攝影
由別於一般圖書館，台灣閱讀文化基金會「愛的書庫」共讀館未來必須攜伴才能入館。圖／台灣閱讀文化基金會提供
由別於一般圖書館，台灣閱讀文化基金會「愛的書庫」共讀館未來必須攜伴才能入館。圖／台灣閱讀文化基金會提供

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