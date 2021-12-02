彰化消除業者12月不收了 有公司請員工帶垃圾回家

全台事業廢棄物拉緊報，彰化已有公司、餐廳、醫院收到清除業者通知，12月起暫停收垃圾，相當困擾，有公司乾脆請員工自己將公司垃圾帶回家丟。彰化縣環保局昨天與縣內廢棄物清除處理業者開會協調，請業者優先收會發臭、影響環境衛生的事業廢棄物，溪州焚化爐會盡可能協助處理。

彰化縣長王惠美今天接受議會質詢也指出，溪州焚化爐原則收家戶垃圾為主，有空間才處理事業廢棄物，縣內事業廢棄物很多送到高雄，高雄不收後，縣內業者須轉運給高雄業者，被變相加價，縣府很認真找地方暫置，與工業區租地使用，會用最快速度解決，預計明年事廢去化問題就能舒緩，這一年是最辛苦的一年。

彰化王姓餐飲老闆指出，先前垃圾處理費才漲了一倍，雖曾反應雙方簽訂合約未到期，但業者無奈表示，實在因為高雄焚化爐緣故價格上漲，才對舊客戶漲價。

垃圾無處去，彰化有清除業者難以負荷，上個月陸續向客戶發出停收通知，從12月1日起停收垃圾廢棄物，待有處理方案再處理；林姓老闆說，實在不知道如何處理，只能將店內垃圾分裝當成一般家戶丟垃圾車，不然就是丟定點垃圾車。

彰化市公所清潔隊長呂靜琴說，清潔隊最近接到餐飲業者電話詢問可否幫忙來收垃圾，但清潔隊主要還是收家戶的生活圾，餐廳垃圾屬於事業廢棄物，業者必須委託清潔公司處理。

有公司員工指出，事業廢棄物處理10年來漲了2、3倍，貴就算了，還沒有人要處理，公司行號垃圾被歸為事業廢棄物，現在員工吃完的餐盒、紙張、果皮都沒人來收；也有公司過去就落實分類，派人針對一包包垃圾都檢查，確實分類才能丟，現在清除業者不來收，只請員工把垃圾帶回家丟。