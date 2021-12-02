中市議員黃守達視網膜剝離 臉書貼文將請假手術

民進黨籍台中市議員黃守達今晚透過臉書向市民表示，因為右眼視力突然模糊，被診斷出雙眼都有視網膜剝離的症狀，需要儘快安排手術，這個會期將向市議會請假。

黃守達在臉書中指出，昨天他的右眼視力突然變得模糊，今天前往就醫，發現右眼視力僅剩0.3，被診斷出雙眼皆有視網膜剝離的症狀，需要盡快安排手術。

黃守達表示，由於雙眼需分次開刀處理，為配合手術後的休養，這段期間他將難以履行法律賦予議員的職權，從5日至這次會期結束，會向議會請假。對此，他不知道該怎麼表達自己的遺憾與愧疚。

黃守達強調，這並不會阻礙他的團隊繼續運作，他們的服務不會中斷，議題研究也不會停止，原定週六的公投說明會更不會喊卡，「個人事小，重要的是台灣的未來」。這個星期六下午2時半在中區武德宮前的公投說明會將如期舉行，但他因為手術將無法到場。

黃守達說，幸好，說明會邀請到了許多優秀的先進前輩來為大家說明。「很抱歉，也很感謝」，這場公投說明會屬於每一個關心台灣未來的市民，誠摯的邀請大家前來參加。

根據中國醫藥大學附設醫院的衛教說明，視網膜是內襯在眼球後壁的一個薄而纖細的感覺組織層，是眼球實質上感受光影、色彩的組織，就像照相機的底片一樣，但底片取得容易又便宜，隨時可以更換，而視網膜卻非常珍貴，就目前的醫學而言，尚無法置換。