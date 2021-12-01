影／有樣學樣？5座紅綠燈被鳥築巢 鳥兒一起當鄰居
紅綠燈成鳥居！彰化縣員林市萬年路5座紅綠燈陸續被鳥塞了稻草築巢，看得民眾嘖嘖稱奇，直稱鳥兒可能互相學習，呼朋引伴比鄰而居，作伴當鄰居。
最近有眼尖民眾發現萬年路一段328巷、340巷與林森路、員農街等4個路口5座紅綠燈的燈號竟被塞進稻草，仔細一看，原來是鳥兒來築巢了，有的鳥兒築在紅燈、有的鳥兒築在綠燈，讓人莞爾一笑。
萬年路一帶因綠樹多，常有八哥、麻雀等鳥類飛來飛去，但附近居民說，住了30多年從沒看到這種景象，由於前方就是衡文宮，也有民眾說可能是供奉玄天上帝的衡文宮地理好，才會吸引鳥兒來築巢。
中華民國野鳥學會前理事長蔡世鵬說，從鳥巢外觀初判可能是八哥築巢，也可能是其他鳥類，應是鳥兒為了選一個可以遮風避雨的空間築巢，才會選擇上面有遮頂的紅綠燈座築巢，也不排除鳥兒互相學習，就近就跟著築巢。
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