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台大化工生作弊案屬實？ 開課系所這樣說

彰縣副縣長林田富接任消防局代局長 明議會備詢

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣副縣長林田富（中）將代理消防局長。記者林敬家／攝影
彰化縣副縣長林田富（中）將代理消防局長。記者林敬家／攝影

彰化喬友大樓大火造成4人死亡，彰化縣府消防局代理局長邱聰佳與建設處代理處長陳威宏請辭代理職務，以負起指揮督導不周責任，縣府今天證實將由副縣長林田富接任消防局代理局長，建設處代理局長則在11月中由原任城觀處副處長湯國榮接任。

林田富11月初舉辦喬友大樓火警行政調查結果，兩名代理局處長都已向縣長口頭請辭獲准，外界都好奇接任人選，由於彰化縣議會明天召開聯席審查會，在連絡出席過程中，林田富明天走馬上任的消息才曝光，將以代理消防局長身分前往縣議會備詢。

不過，副縣長代理局處長有先例，彰化縣前縣長卓伯源任內，就曾讓前副縣長楊玉珍代理彰化縣社會局長職務。彰化縣府目前兩名副縣長，因消防局為林田富督導的業務單位，由他接下代理局長一職。

縣府建設處代理處長則由城觀處副處長湯國榮接任，他曾任彰化文化局副局長、 台中市文化資產處長 、鹿港鎮戶政事務所主任、建設局城鄉計畫科科長 、鹿港鎮公所建設觀光課課長等。

彰化縣府建設處代理局長由原任城觀處副處長湯國榮接任。圖／彰化縣政府提供
彰化縣府建設處代理局長由原任城觀處副處長湯國榮接任。圖／彰化縣政府提供

喬友大樓 鹿港

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