彰縣消防局代理局長因喬友大火去職 副縣長接下職務

彰化縣消防局代理局長邱聰佳因喬友大樓大火辭去職務，彰化縣長王惠美決定，由負責督導消防局的副縣長林田富接任代理局長職務，林田富明天將前往彰化縣議會備詢。

彰化喬友大樓大火造成4死，其中包括1名彰化縣消防局消防員陳志帆；彰化縣政府日前提出的檢討報告指出，縣府建設處及消防局有疏失，建設處代理處長陳威宏和消防局代理局長邱聰佳辭去代理局處長職務。

自由時報今天報導，彰化縣消防局代理局長一職將由彰化縣副縣長林田富接任，中央社記者下午向縣府新聞處查證此事，新聞處證實林田富接任代理消防局長職務，明天也將以代理消防局長的身分，前往縣議會備詢；縣府解釋，林田富負責督導消防局業務，因此由林田富暫時代理局長職務。

新聞處說明，副縣長代理局處長有先例，彰化縣長卓伯源任內，就曾讓副縣長楊玉珍代理彰化縣社會局長職務。

不過殉職消防員陳志帆的爸爸和妹妹曾抱怨，縣府在處理喬友大樓火警後續事宜時，林田富曾代表縣府前往陳家說明處理進度，對於家屬詢問相關問題都無法回答，還說家屬在浪費時間，林田富也在喬友大樓行政調查報告記者會上，向陳志帆的家屬致歉。