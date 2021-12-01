彰化耶誕月系列活動 音樂會、點燈、走讀藝術登場

耶誕節即將來臨，彰化縣音樂河社會福利協會舉辦2021愛在彰化聖誕歡樂嘉年華系列活動，今年聯合各個教會共同辦理，彰化縣府與彰化市公所今天也一起舉辦宣傳活動，本月5日晚上將在彰化火車站前舉辦耶誕樹點燈儀式，17日晚上在縣立美術館前點燈，點亮整個八卦山，26日則在縣府廣場有公益園遊會。

彰化縣長王惠美說，這段疫情以來，民眾全力配合防疫政策，使疫情趨緩，彰化縣建縣即將300年，許多活動開始暖場，如國際藝術節系列活動，有裝置藝術、公共藝術、走讀藝術等，接下來是一年一度耶誕節來臨，將展開系列活動。也預告在12月25日在鹿港體育場也有一場聖誕音樂晚會。

彰化市長林世賢表示，市公所配合縣府與教會在彰化火車站佈置耶誕裝飾，從火車站到扇形車庫有一系列的活動，邀請大家來遊玩。彰化市在王縣長的治理與公所的配合下，推動了許多建設，如彰化市鐵路要高架化，更重要的是要將彰化火車站形塑成商業、行政重心，一起努力讓城市有遠大的發展。