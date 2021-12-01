發揚台菜精神 清水福宴餐廳主廚蔡育明得「金帽獎」

衛福部食藥署日前舉辦「FDA優良廚師暨新秀廚師頒獎典禮」，公開表揚表現傑出的26名優良廚師及6名新秀廚師，其中，台中市清水區福宴國際創意美食餐廳主廚蔡育明獲得「金帽獎」肯定，蔡育明說，要持續將「台菜精神」發揚光大。

台灣料理還以閩菜為骨幹，擅長烹煮山珍海味、多湯菜、重刀工，烹飪手法有溜、蒸、炒、炸、燉、燜、煨。同時還融合了如掛爐燒鴨等京菜或川菜、粵菜精髓。

其中，位在台中清水區的福宴國際創意美食餐廳，主廚蔡育明榮獲2021年「金帽獎」肯定，蔡育明表示，有了得獎的肯定，更開啓他對料理烹飪的動力，感謝家人支持，感謝福宴公司給他研究不同獨特風格料理的自由空間，未來將繼續征戰各式賽事、精進廚藝，將「台菜精神」發揚光大。

福宴創意美食股份有限公司廚務總監蔡育明指出，福宴國際創意美食以特色台菜料理為主，近年來積極融合異國風味美食，加入台菜特有獨特原素，創造更不一樣的福宴美食王國，所謂「民以食為天」，將繼續研究開發各式創意菜色美食，帶給老饕們舌尖上的美味。

「福宴海鮮樓」創立於1995年(民國84年)，2007年10月喬遷並擴大營業，改以「福宴國際創意美食餐廳」面市，佔地1500坪，以華麗空間，千萬燈光音響設備，宴客場地一次可容納1800位，並留有一條寬敞、優雅「藝術行廊」，使美食與藝文結合自居，讓來賓能享受美食佳餚外，亦可感受到心靈的愉悅。

食藥署表示，本次得獎者共同的特色除每年持續接受8小時的衛生講習教育及精進餐飲廚藝，更擁有良好廚德，致力於社會公益及服務人群。

對此，食藥署給予最高的肯定與支持，期許他們能夠引領餐飲業界做好衛生自主管理，鼓勵後進廚師積極向上，繼續為餐飲衛生及飲食文化傳承努力。