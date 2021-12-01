南投縣人口最少的集集鎮 明年新增生育津貼補助5000元

南投集集鎮全鎮人口剛過1萬，迄今仍是南投縣面積最小、人口最少的鄉鎮，上周鎮公所三讀通過「南投縣集集鎮婦女生育補助實施要點」，將自2022年1月起新增生育津貼補助5000元，聊表支持之意，並慰勞新生兒父母養育之辛勞，減輕經濟負擔。

集集鎮公所指出，上周剛完成2022年總預算三讀，面對年年下降的人口數，目前全鎮人口僅1萬279人，為了鼓勵鎮民增產報國，在集集鎮民代表會的支持下，決定開辦生育津貼補助，宣布設籍集集鎮的爸爸媽媽有福了！2022年1月1日起，凡父母一方設籍於集集鎮，或新生兒於集集鎮完成出生登記，並初設戶籍者，每生育一名新生兒，皆可向集集鎮公所申請生育補助5000元，補助金額以新生兒數計。

即將為人父的鎮長陳紀衡表示，即將於本月出生的女兒領不到這筆補助，順利通過「南投縣集集鎮婦女生育補助實施要點」，不只解決少子化的國安問題，未來除生育津貼、育兒津貼等經濟扶助外，也需要友善行人與嬰兒車的安全交通環境、健全的公共大眾交通運輸、支持請育嬰假的雇用環境與社會氛圍、開設公共托育家園等，進行全面性友善環境，來健全各項社福政策。

陳紀衡說，增加生育津貼是用以恭賀父母親，畢竟養兒育女是很重的負擔，5000元僅能買幾包尿布、奶粉或一個安全座椅；他也打趣地說，「請大家不要誤會！」他不是為了自己領才編這筆預算，但感謝鎮代會在不排擠其他預算下，努力促成讓家長們更安心地生養小孩。生育補助申請書請至集集鎮公所官網下載 https://www.jiji.gov.tw/ 。