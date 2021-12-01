快訊

負債22億無法償還！英業達子公司英穩達 聲請宣告破產

越成功越容易被操控？高嘉瑜委員「妳不蠢，妳很勇敢」

台中大里區公園街打通 民眾免再繞道而行

中央社 / 台中1日電

台中市大里區公園街道路打通工程已完工，台中市長盧秀燕今天出席完工祈福典禮時表示，今後民眾出入不需再繞路而行，不僅縮短10分鐘路程，也有助聯外交通。

台中市建設局今天舉辦「大里區公園街（東湖路至東南路）道路打通工程」完工祈福典禮，盧秀燕致詞時表示，完工後四通八達，民眾不用再繞路，也有助強化大里、霧峰地區的聯外交通。

盧秀燕指出，公園街東湖路至東南路原本不通，荒草一片，當地里長及市議員向市府爭取道路打通，市府編列預算徵收與工程施作，近新台幣2億元預算中，市府自行編列1億8000萬元，也感謝內政部營建署補助1560萬元，減輕市府負擔，感謝中央及地方民代幫忙。

台中市政府建設局長陳大田指出，這項道路工程長約210公尺、寬12公尺，總預算1億9560萬元，包括工程費1260萬元、用地及地上物補償費1億8300萬元。

陳大田表示，完工通車後，不但讓區域得以整合，串連台中軟體園區及自行車道，提升大里交通、產業服務水準外，也新設雙向側溝、路燈及號誌設施，讓行車更安全。

台中市 盧秀燕 自行車

延伸閱讀

台中大里區公園街打通 中軟聯外更方便

高嘉瑜遭男友施暴 盧秀燕臉書送暖：家暴更不能原諒

跨年卡司全國最強 盧秀燕：兩個應變防「魔王病毒」

只是看人就被圍毆 盧秀燕：敢在台中鬧事絕不寬貸

相關新聞

南投縣人口最少的集集鎮 明年新增生育津貼補助5000元

南投集集鎮全鎮人口剛過1萬，迄今仍是南投縣面積最小、人口最少的鄉鎮，上周鎮公所三讀通過「南投縣集集鎮婦女生育補助實施要點...

水公司管線工程提前完成 台中下午提前1小時恢復供水

台灣自來水公司因進行台中、苗栗自來水管線四合一工程，從昨天上午9時開始停水47小時，但因滾動檢討施工作業並趕辦工程進度，...

發揚台菜精神 清水福宴餐廳主廚蔡育明得「金帽獎」

衛福部食藥署日前舉辦「FDA優良廚師暨新秀廚師頒獎典禮」，公開表揚表現傑出的26名優良廚師及6名新秀廚師，其中，台中市清...

南投埔里振興購首抽出爐 10台電動機車得主在這

搶攻5倍券商機，南投縣埔里鎮公所結合數位轉型概念推出「振興購」活動，以掃描QRCode登錄資料取代摸彩券，累積逾10萬張...

南投天空之星景觀塔2度流標 經費增至5億元招商

南投縣政府斥資5億元在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，但受建築物料、缺工等影響，流標2次致工程延宕，原訂2022...

COVID-19疫苗同步開打 彰化公費流感疫苗施打進度後延

彰化縣今年採購35萬劑公費流感疫苗，但因COVID-19疫苗同步開打，流感疫苗施打進度比往年晚了一個月，估計12月才會打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。