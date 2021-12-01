台中大里區公園街打通 民眾免再繞道而行

台中市大里區公園街道路打通工程已完工，台中市長盧秀燕今天出席完工祈福典禮時表示，今後民眾出入不需再繞路而行，不僅縮短10分鐘路程，也有助聯外交通。

台中市建設局今天舉辦「大里區公園街（東湖路至東南路）道路打通工程」完工祈福典禮，盧秀燕致詞時表示，完工後四通八達，民眾不用再繞路，也有助強化大里、霧峰地區的聯外交通。

盧秀燕指出，公園街東湖路至東南路原本不通，荒草一片，當地里長及市議員向市府爭取道路打通，市府編列預算徵收與工程施作，近新台幣2億元預算中，市府自行編列1億8000萬元，也感謝內政部營建署補助1560萬元，減輕市府負擔，感謝中央及地方民代幫忙。

台中市政府建設局長陳大田指出，這項道路工程長約210公尺、寬12公尺，總預算1億9560萬元，包括工程費1260萬元、用地及地上物補償費1億8300萬元。

陳大田表示，完工通車後，不但讓區域得以整合，串連台中軟體園區及自行車道，提升大里交通、產業服務水準外，也新設雙向側溝、路燈及號誌設施，讓行車更安全。