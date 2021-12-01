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田尾產地市集將登場 民眾逛花田野餐拍網美照

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉農會將舉辦「花現美好田尾植物產地市集活動」，民眾可逛花田農遊趣，到董家花園還可以舖上野餐墊席地而坐享受花田旁的親子悠閒時光。圖／田尾農會提供
彰化縣田尾鄉農會將舉辦「花現美好田尾植物產地市集活動」，民眾可逛花田農遊趣，到董家花園還可以舖上野餐墊席地而坐享受花田旁的親子悠閒時光。圖／田尾農會提供

彰化縣田尾鄉農會12月4、5日將舉辦「花現美好田尾植物產地市集活動」，將有珍奇植物展示，民眾可逛產地市集、還有盆栽花卉DIY體驗活動，農會理事長楊春枝說，也可來場農村小旅行拍花卉網美照，而「農遊趣」體驗活動打卡就送精美小盆栽。

楊春枝說，今年特別在農會舉辦「珍奇植物展」，邀請全國植物玩家將珍奇植栽拿出來展示，除了展示多肉植物、也有熱帶雨林植物，歡迎各地植物玩家到田尾尋寶。

田尾鄉農會總幹事吳政憲說，活動還有樹雕、插花、仙人掌、多肉組合盆栽體驗、優質蔬果展示，田尾是知名花鄉，鄉內種植各式花卉，今年也舉辦大菊、小菊、染色大菊、染色小菊、非洲菊、康乃馨等花卉評鑑，透過競賽讓花農互相切磋栽培技術，也讓來賓認識田尾的花卉。

另有消費集點送農業小旅行「農遊趣」，集滿10點送1人次參加農遊活動，遊客可騎單車遊賞台灣銘園，董家花園，鳳凰花園、合利園藝等知名景點觀光，名額有限額滿為止。

董家花園青農董韋志說，他們原本種植了康乃馨、非洲菊、洋桔梗等花卉4公頃，為了轉型，把2公頃改做為觀光花園，希望創造他們的夢想，朝觀光目標前進，到董家花園不僅可賞花，還可以舖上野餐墊席地而坐享受花田旁的親子悠閒時光。

彰化縣田尾鄉農會將舉辦「花現美好田尾植物產地市集活動」，將有珍奇植物展示，民眾也可逛花田農遊趣。記者林宛諭／攝影
彰化縣田尾鄉農會將舉辦「花現美好田尾植物產地市集活動」，將有珍奇植物展示，民眾也可逛花田農遊趣。記者林宛諭／攝影
彰化縣田尾鄉農會將舉辦「花現美好田尾植物產地市集活動」，將有珍奇植物展示，民眾也可逛花田農遊趣。記者林宛諭／攝影
彰化縣田尾鄉農會將舉辦「花現美好田尾植物產地市集活動」，將有珍奇植物展示，民眾也可逛花田農遊趣。記者林宛諭／攝影

農會 盆栽 非洲

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