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南投埔里振興購首抽出爐 10台電動機車得主在這
搶攻5倍券商機，南投縣埔里鎮公所結合數位轉型概念推出「振興購」活動，以掃描QRCode登錄資料取代摸彩券，累積逾10萬張數位券，今首波抽獎送出10台Gogoro電動機車，第2波將於明年1月7日抽出最大獎2輛百萬級電動車。
埔里公所指出，埔里是觀光重鎮，但近年受疫情影響，旅遊狀況不如以往，商家生意受挫，為此在疫況趨緩後，針對5倍券商機辦理「埔里振興購─百萬大獎等你抽」活動，民眾到特約店家消費滿百元就能得到1次抽獎機會，促進地方經濟。
但有別於多數抽獎活動是發摸彩券，此次活動在暨南大學資管系技術支援下，結合數位轉型鼓勵特店家線上綁定權限，以發行數位QRCode登錄資料，原擔心恐影響民眾參與意願，未料接受度不錯，155間特約店家就發出逾10萬張數位券。
「埔里振興購」活動今天也在公所門口前抽出第一階段獎項「10台Gogoro電動機車」，鎮長廖志城說，今天先送出10台電動機車，後面除有10台機車，更有2輛百萬級電動車，而首波抽獎沒中，系統會自動併入保有第2波抽獎資格。
廖表示，希望透過此次振興抽獎活動吸引遊客造訪旅遊，找回疫情前的觀光活力，也帶動買氣刺激地方經濟，而第二階段獎項預定將在111年1月7日抽出，目前也仍持續擴大招商，有興趣的店家可在12月17日前到公所登記成為特約店家。
埔里公所則表示，振興購首波中獎號碼為001850、022231、028139、064792、049122、080702、008799、066367、080031、032037，得獎民眾請持身分證件到公所一樓農觀課辦理兌獎事宜，同時提醒領獎時須先完成繳稅10%，非國人20%。
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