彰化卦山觀光市集展新貌 文青咖啡店、甜點店進駐

彰化八卦山卦山觀光市集1樓將展新貌；市集1樓10間店面由叫春工作室承租計畫開設餐廳，負責人黃鈺淳說，像是星球咖啡、小食糖等特色店家都將進駐，期盼市集成為文創新亮點。

位在彰化八卦山大佛風景區內的卦山觀光市集，位在彰化八卦山大佛風景區的對面，為促進八卦山大佛風景區的繁榮，縣府去年進行招商，由彰化縣創藝美育協會標下，觀光市集2樓及3樓有皮雕、插畫工作室等進駐。

卦山觀光市集2樓及3樓有文創藝術工作室進駐後，彰化縣政府城市暨觀光發展處也針對1樓進行招租，由叫春工作室標下承租案，城觀處長田飛鵬今天接受中央社訪問時說，卦山觀光市集2樓及3樓在招商時，由於1樓仍有攤商在經營，因此1樓部分直到最近才進行招商。

田飛鵬指出，1樓有10間店面，承租業者計畫引進8間餐廳，1間當倉庫，另1間店面則作為舉辦活動場所，租期3年。

標下承租案的叫春工作室負責人黃鈺淳接受中央社記者訪問時指出，自己和父母在彰化市經營餐廳，也曾舉辦「叫春小搖滾」活動，未來卦山觀光市集會有彰化市內的特色咖啡店星球咖啡進駐，在後火車站的甜點店「小食糖」也會在市集開店賣冰，也會有日式居酒屋進駐。

黃鈺淳說，進駐市集的大多為從事文創的年輕人，餐廳種類雖然多元，但到時候會以玻璃和木材進行裝潢，統一餐廳風格；她們也希望藉由餐廳吸引人潮，除了吃東西之外，也能前往2樓及3樓的文創工作室參觀，而1樓的市集預計在明年開張，也計畫跟當地的社區合作，讓觀光市集成為多元化場域。