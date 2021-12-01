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武陵農場櫻花季露營區 111年2月訂位20分鐘額滿

中央社 / 台中1日電

武陵農場櫻花季訂房總是秒殺，今天開放明年2月露營位預定，近8000個營位在開訂20分鐘即額滿，副場長胡發韜表示，沒訂到位的遊客，可碰運氣看看有沒有人退訂。

賞櫻季節即將到來，武陵農場是知名賞櫻景點，今天開放111年2月春節暨櫻花季營位預定，胡發韜告訴中央社記者表示，由於2月有春節連假及228連假，上午一開放訂位，在20分鐘內，近8000個露營位就全部額滿。

胡發韜指出，雖然明年3月已接近櫻花季的尾聲，但國民賓館到明年3月中旬約2300個房間，也幾乎被訂光，果然賞櫻魅力無法擋。

對於沒有訂到營位的遊客，胡發韜表示，沒訂到營位的遊客，不妨碰碰運氣、過幾天可上網查詢是否有人退訂釋出營位，也可以考慮搭乘預估約於1月中旬公布規劃的1日遊賞櫻專車，或團客旅遊方式上山賞花。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，國旅大爆發，胡發韜指出，武陵農場更創下繼疫情以來11月旅遊人潮高峰，直逼去年11月入園人數6萬1000多人，高達5萬9000多人，變葉植物的大自然變化魅力吸引無數遊客上山一睹風采。

胡發韜認為，武陵值得一遊的季節不只是2月的櫻花季，11月的楓紅、落羽松及銀杏也是網搜第1的熱門景點，而12月到次年1月的梅花在網路上也是排行有名，不同於平地的白色梅花，農場的梅花則有白、粉、紅等多個品種，美麗程度不輸櫻花。

櫻花季 武陵農場 賞櫻

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