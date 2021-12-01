南投取締露天燒稻草 增設煙霧辨識系統自動蒐證

進入稻米收割期，為避免農民露天燃燒稻草，南投縣環保局積極推動稻草就地切割及翻耕掩埋、腐化菌施作等，今年更增設煙霧辨識系統24小時監控，若發現露天燃燒即可自動蒐證。

南投縣11月中旬已進入民國110年度第2期稻米收割期，為避免農民將收割後稻草露天燃燒，南投縣政府環境保護局積極推動稻草就地切割及翻耕掩埋、種植綠肥、作物栽培覆蓋、腐化菌施作、製作稻草工藝品等，今年更增設煙霧辨識系統，24小時監控有無露天燃燒。

環保局空氣污染防制科長林儒傑今天接受中央社記者訪問表示，環保局在埔里鎮、草屯鎮、名間鄉等歷年露天燃燒熱區附近建築物制高點裝設煙霧辨識系統，每套系統含軟體造價約新台幣30萬元，透過影像畫面分析，若偵測到設定條件即自動通報並啟動錄影。

林儒傑說，由於露天燃燒行為人多趁夜色放火，系統夜間也能運作，當環保局接獲系統自動回報，便立即派員到場查察，若人員到場時，露天燃燒行為人已離開，也能利用系統自動錄影來函請地主說明，今年已取締多件，盼遏止露天燃燒，也呼籲民眾勿有僥倖心態。

環保局透過新聞稿表示，南投縣稻米種植範圍涵蓋草屯、竹山、南投、名間等鄉鎮，為掌控露天燃燒行為，已於11月初針對水稻種植區域以空拍機建立種植面積資料，並將於收割後持續空拍比對。

環保局指出，二期稻作收割期間逢東北季風暨空氣品質不良好發期，露天燃燒果樹枝、稻草等農業廢棄物會產生大量煙霧，除影響空氣品質及交通安全，更可能直接危害自身及當地居民健康，查獲可處1200元到10萬元罰鍰，民眾若發現露天燃燒可通報環保局公害陳情專線049-223-4685，由環保局派員處理。