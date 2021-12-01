南投天空之星景觀塔2度流標 經費增至5億元招商

南投縣政府斥資5億元在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，但受建築物料、缺工等影響，流標2次致工程延宕，原訂2022年開幕生變，觀光處表示，已按營造市場現況調整價格重新招標，明開標，若順利發包，最慢後年底前完工。

為活絡名間鄉觀光，縣府原規劃斥資約4億元在松柏嶺地區八卦山南端海拔約500公尺，與彰化縣二水鄉相鄰處，打造「天空之星」高空景觀塔，其塔高達58公尺，可透過雙螺旋狀樓梯或電梯登頂樓觀景平台，360度眺望中彰投三地美景。

而「天空之星」外觀設計，塔頂為大型球體光電裝置藝術，入夜點燈後璀璨亮麗、相關內部空間及設施規劃年初完成，原訂上半年發包動工，預估2021年底前能開幕見客，未料受到疫情影響，上網招標2次均因無人投標，完工日期因此生變。

觀光處表示，疫情爆發影響全球經濟及貿易，建築相關原物料價格上漲，且營造人力緊縮才會無人投標，導致施工期程延宕，目前已以依據營造市場現況調整價格，該景觀塔工程總經費也因此增至5億元，已重新上網招標，明天辦理開標。

觀光處長陳志賢說，該工程目前已取得建築執照，也完成地質鑽探報告、水土保持計畫、免環評證明等整備作業，只要順利發包就能施工，將與廠商研究加速施工，但按正常工期評估，可望在明年底前舉行上梁儀式，最慢2023年底前啟用。