COVID-19疫苗同步開打 彰化公費流感疫苗施打進度後延

彰化縣今年採購35萬劑公費流感疫苗，但因COVID-19疫苗同步開打，流感疫苗施打進度比往年晚了一個月，估計12月才會打完，彰化縣府衛生局長葉彥伯持續催打，他指出， 民眾現在習慣戴口罩，流感重症和輕症都減少，感染機率降低，但相對的，長者自然感染產生的抗體也減少，必須靠疫苗提升保護力。

去年因新冠肺炎疫情肆虐，10月初公費流感疫苗開打造成民眾搶打，65歲以上長者接種率 58%，今年雖然也是10月1日開打，但進度較緩慢，葉彥伯說，目前彰化流感疫苗65歲以上長者接種率為45%，應該是優先考慮 COVID-19 施打間隔，所以流感疫苗接種時間往後延。

彰化每年都在村里設站約 500站施打流感疫苗，但今年受到 COVID-19疫苗接種時程影響，11月底設站數為往年一半，12月將再增設，衛生局預計長者接種率還是會達到五成以上，維持往年水準；校園流感疫苗目前施打率 77%，和往年差不多。

葉彥伯表示，流感與新冠肺炎兩種病毒的感染，都會增加長者重症和死亡的風險，建議長者應該要施打疫苗，還要加上老人肺炎鏈球菌疫苗，獲得雙重保護。