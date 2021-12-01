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台中大里區公園街打通 中軟聯外更方便

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區公園街東湖路至東南路段打通，當地民眾也不必再繞道而行。圖／台中市政府提供
台中市大里區公園街東湖路至東南路段打通，當地民眾也不必再繞道而行。圖／台中市政府提供

台中市大里區公園街東湖路至東南路段以往不通，只是荒煙蔓草一片，經當地民眾反映應予打通後，市政府編列兩億元預算，進行土地徵收和打通，1月開工後，9月已先行通車。市長盧秀燕上午前往參加完工祈福典禮時表示，很高興見到這條街能打通，當地民眾也不必再繞道而行。

市長盧秀燕說，因為大里快速發展，交通愈來愈擁擠，公園街打通後對抒解附近交通大有幫助這條道路打通了，也多了一條可以抒解。而且，民眾可以節省1、20分鐘的車程，又能帶動當地繁榮，地價和居住品質都會比較好。

東湖里長賴樹清說，公園街是台中軟體園區聯外道路之一，以往未打通，民眾得繞路走東湖路127巷等小巷；新闢的公園街路寬12米，完工後包括軟體園區和青年高中進出的車輛都可走這裡，讓通行更方便。

建設局長陳大田指出，打通路段長約210公尺，寬12公尺，工程自今年1月進場施作、9月初通車，讓區域得以整合，且完善周邊台中軟體園區等產業據點，提升大里交通、產業服務水準。

他說，本案工程和徵收費用1億9560萬元，其中內政部營建署補助1560萬元，其餘款項共1億8000萬元主要款項經費由市府編列。

台中市大里區公園街東湖路至東南路段打通，當地民眾也不必再繞道而行。圖／台中市政府提供
台中市大里區公園街東湖路至東南路段打通，當地民眾也不必再繞道而行。圖／台中市政府提供
台中市大里區公園街東湖路至東南路段打通，當地民眾也不必再繞道而行。圖／台中市政府提供
台中市大里區公園街東湖路至東南路段打通，當地民眾也不必再繞道而行。圖／台中市政府提供

盧秀燕 土地徵收 青年

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