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台中推智慧型回收服務 廢乾電池回收增6管道
台中市環境保護局推廣廢乾電池有效回收，即日起至12月31日止，民眾只要持1號至6號廢乾電池與方形電池，到2處迷客夏飲料店及4處Q哥手機維修館，即可透過「ECOCO 乾電池智慧型回收機」回收電池累積點數享優惠，並加碼兌換手機氣囊支架（以20顆電池兌換）、手提環保提袋（以30顆電池兌換）。
環保局長陳宏益表示，根據行政院環保署統計，全台廢乾電池回收率大約4成，廢乾電池含有可再利用的鐵、錳、鋅等金屬材質，民眾平時可以透過清潔隊與四大超商等回收通路，落實妥善回收廢乾電池，讓資源回到產業製程循環再利用。
環保局表示，民眾若想體驗乾電池自動回收服務，可先下載「ECOCO循環經濟」APP，完成會員申請及註冊，持廢乾電池至指定合作店家迷客夏飲料店（工學店、山西店）及Q哥手機維修館（逢甲店、一中店、公益店、大里店），透過「ECOCO 乾電池智慧型回收機」回收電池累積點數，再以點數兌換電子及紙本折價券。
電子折價優惠適用於40多個APP合作店家，包含愛買、小北百貨、迷客夏綠光牧場主題飲品、Q哥手機維修館等多家品牌，全台470個實體門市與線上電商平台，民眾只要回收1顆電池即可兌換點數，讓電池回收更有效率。
環保局說，民眾在活動期間到6處指定合作店家，交付廢乾電池還可加碼兌換手機氣囊支架（20顆電池）、手提環保提袋（30顆電池），活動詳情可至「臺中市政府環境保護局資源回收網」及「台中好環保」Facebook粉絲專頁查詢。
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