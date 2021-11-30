好浪漫！近2米高百合花耶誕樹 豐原醫院開展12天

耶誕節倒數，台灣百合產業發展協會展現台灣花農創意，以百合花、文心蘭、火鶴等花卉，在衛福部豐原醫院大門廣場辦理「百合花卉形象展示」，展期為期12天。其中，高近2米的百合花耶誕樹最吸睛，讓訪院民眾停下腳步欣賞花藝，空氣中散發淡淡香味，相當浪漫。

行政院農業委員會農糧署輔導台灣百合產業發展協會，在衛生福利部豐原醫院大門前廣場舉辦「百合花卉形象展示」，昨起(29日)展示為期12天，透過花藝師以台灣10大暢銷百合花卉品種與台中市特色花卉結合藝術創作，推廣國產花卉。

台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇今表示，國產百合品種多元，消費者在採購時往往只能辨識顏色，藉由與豐原醫院共同辦理展示推廣活動，花藝師巧手將各類國產百合品種逐一標示、展出在消費者面前，透過花卉療癒人心的功能，提供前來門診及探病民眾視覺放鬆的感受。

本次除提供實體展示外，現場同步佈置展出全國首創花果禮盒，讓消費大眾認識百合花卉與台中在地當季所生產水果，甜柿與橘子結合呈現意涵「百事合意」、「百事吉祥」，希望將農產品列為時尚的送禮選項之一。

台灣百合產業發展協會更建立「i花購」產地百合花卉直送平台，結合宅配運送，讓喜愛百合花卉民眾在家輕鬆訂購產地百合花。

百合花喜愛生長於氣候涼爽環境中，在每一年的冬天至隔年春天5月前，供應國內所需的百合花卉切花，九成五以上皆來自台中市所生產，主要種植區域為后里、新社、神岡、外埔等地區，這兩季中，單一后里區總生產量達6成以上。