練肌力增免疫力！彰化縣重新開放11處衛生所不老健身房

彰化不老健身房從今年五月新冠肺炎疫情升溫至今停辦近六個月，彰化縣府對長者施行催打新冠肺炎疫苗外，為讓長輩練肌力，增免疫力，彰化縣長王惠美今天宣布12月1日起開始正式開放11處不老健身房，但仍要完成2劑Covid-19疫苗接種且滿14日，才能前往運動。

王惠美說，老人家最怕跌倒，一不小心跌倒身體就漸漸崩壞，彰化縣目前截至目前共設置埔心、二水、田尾、社頭、花壇、溪湖、田中、彰化市南西北、和美、福興及溪州等11所衛生所不老健身房，每年可服務2500人，共8萬5000人次，民眾需求很大，未來配合前瞻衛生所新建及修繕工程可再增加10處不老健身房，合計達21處。

彰化縣府衛生局指出，不老健身房重新開放後，考量衛生所兼具醫療門診服務，受限於醫療機構感染管制措施的限制下，依照防疫指引分3階段開放衛生所不老健身房。第1階段為評估放寬防疫措施的可行性，於今年10月19日先開放不老健身房與醫療門診不同平面空間的二水及彰化市南西北衛生所試辦；經試辦可行，第2階段11月15日再開放不同平面空間的社頭、田中、和美、溪州等4所。

第3階段因二級警戒政策鬆綁，因此規劃全面開放不老健身房與醫療門診在同平面空間的埔心、田尾、溪湖、福興、花壇等5所衛生所，預計12月1日全面開放。