新年月曆日曆短缺 成本增加企業喊卡停印

原物料上漲，印刷費跟著水漲船高，很多公民營單位今年停送月曆和日曆，民眾索取無門；彰化縣北斗奠安宮主任委員陳在今天表示，印刷日曆每本費用漲價17%，有些公司企業認為成本過高而停印不送。

再過一個月就是新年，民眾索取新年月曆或日曆才發現，今年印製月曆或日曆的公民營單位比去年更少。溪湖鎮農會總幹事陳金源說，手機功能越來越強大，取代傳統的月曆和日曆，印刷費印製月曆和日曆的公民營單位因此逐年遞減，今年遇上原物料漲價，願意印製月曆、日曆或農民曆的公民營單位當然又減少。

北斗奠安宮主委陳在經營食品公司，按照慣例印製1000份日曆贈送客戶和親朋好友；陳在表示，去年印製一本日曆260元，今年原物料漲價，日曆每本印製費用增加為310元，每本漲價50元，這樣的狀況讓很多公司企業喊停不印月曆和日曆。

南彰化農業發達，農民習慣在住家懸掛月曆或日曆記事，溪湖鎮果菜公司印製蔬菜月曆供不應求，今年每本月曆漲價約1.2成；溪湖鎮果菜公司總經理蔡健文表示，為服務農民，仍印製月曆分送，印刷公司已用熟客價優惠溪湖鎮果菜公司。

張姓印刷業者說，月曆、日曆和新年手冊漲價，紙張成本上漲占一成，其餘是上半年疫情升溫幾乎沒生意可做，9月以後疫情趨緩，訂單跟上半年相比出現爆量狀態，經常需要美編、裝訂等後製人員趕製，所以人員加班費占了漲價的0.7至0.8成。