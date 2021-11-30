國寶級精品滿額抽 工藝中心五倍GO首波得主出爐

為搶攻5倍券及藝FUN券商機，國立台灣工藝研究發展中心結合工藝界祭出國內工藝大師作品當獎項，而第一波得獎名單今天透過線上直播公布；工藝中心表示，這是該中心首次進行線上直播活動，而70多件精品，首波抽出35名得主，最大獎「人間國寶」陳啟村的限量銅雕作品「力士」將在明年5月壓軸抽出。

工藝中心指出，疫情嚴重衝擊經濟，工藝界也受波及，為此串連台灣工藝之家協會辦理「五倍工藝GO工藝大樂透」抽獎活動，但有別於各縣市滿額抽獎送汽車，工藝界為相挺工藝產業，向國內頂尖工藝大師募集70多件工藝精品當獎品。

其中，最大獎是人間國寶、國家工藝成就獎得主陳啟村的限量銅雕作品「力士」，同屬國寶級精品還有國家工藝成就獎蔡榮祐「柴燒小口瓶」、人間國寶陳惠美「合意成雙百合纏花」、人間國寶黃麗淑「漆器鋼筆」，及各大師精品之作，獎項豐富。

第一波抽獎活動也於今天在該中心FB直播開獎，工藝中心表示，工藝相關活動大多都是現場欣賞細閱，因此過去從未辦理過直播活動，這是疫情下的首次嘗試，同時邀請提供獎項的工藝大師到場親自抽出得主，讓民眾一睹工藝大師們的風采。

工藝中心表示，第一波抽獎前已累積逾300人消費，未被抽中或是後續消費滿額者均能擁有抽獎資格，預計明年2月及5月還有2次抽獎機會，最大獎「力士」將壓軸最後一輪登場，只要消費千元就有機會抱回國寶級工藝精品，機會難得。