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綠議員批台中治安敗壞 市民出門標配要戴安全帽與墨鏡

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員表示，日後市民出門要戴安全帽、戴墨鏡，無故挨揍才有防護。記者陳秋雲／攝影
民進黨台中市議員表示，日後市民出門要戴安全帽、戴墨鏡，無故挨揍才有防護。記者陳秋雲／攝影

台中市議會民進黨6位議員今穿戴「市民出門標配」指控治安敗壞，要戴安全帽、戴墨鏡，防止被拿球棒、甩棍打爆，議員們指出只因路人看了一眼，就被打到腦震盪、耳膜破裂。要求市長盧秀燕硬起來，「還給市民安全的街道」。市警局拿出專案掃蕩成果，並指11月18日這起突發事件，4小時迅速破案。

台中市11月7日發生宋姓大學生與瑪莎拉蒂三煞發生擦撞糾紛，男大生被打到命危，全國嘩然；11月18日，顏姓男子在崇德路穿越人行道，賓士車駕駛右轉，顏男看一眼被車上4男認為被瞪，嗆聲後持甩棍暴打，顏男腦震盪、耳膜破裂。警方快打部隊到場，凶嫌已離開，4小時後4人被逮到案，依傷害罪、聚眾鬥毆罪究辦。

民進黨議員指出，台中街頭又出現暴力事件，台中市政府及警察局還因瑪莎拉蒂惡煞打男大生案，雷厲風行臨檢，但橫行霸道的惡煞不當一回事。

市議員黃守達說，這些街頭暴力已危及台中市民，小擦撞差點丟了命、走路看一眼被甩棍圍毆「這些惡徒是向盧秀燕市長宣戰」市府有何對策？張耀中說，台中市民拒絕恐懼。

議員謝志忠說，難道要市民走路戴墨鏡、開車戴安全帽，被爆打才有防護？他認為警察局「作公關比拚治安還認真」粉飾太平。王立任擔心，惡徒會不會有樣學樣，只要不爽就隨便打人？如何讓孩子在台中安心上課、在台中旅遊？張玉嬿與鄭功進也表示，暴徒形同向警方挑戰，要求警察局硬起來。

台中市警局表示，「除暴安民專案」執行18天來共查獲通緝犯152名、毒品49件56人、詐欺16案24人、酒駕171人、賭博及機房6件18人、治平9件75人、非法槍械4枝、地下錢莊12件14人、網路賭博案13件55人。

警方強調，突發治安事件難以預料、隨即掌控，但接獲報案後絕對第一時間趕往現場處置。鬥毆案件將以優勢警力強勢執法，迅速壓制，依現行犯逮捕。

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