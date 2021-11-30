彰化新庄國小勤學樓重建 增設非營利幼兒園收3班

彰化縣新庄國小勤學樓使用逾50年，耐震評估有安全疑慮，經教育部補助，拆除重建工程今天動土，預計重建成22間教室，其中8間教室增設非營利幼兒園，初步規劃招收3班共90人。

和美鎮新庄國小勤學樓民國53年至57年分階段建造完成，使用逾50年，經耐震評估，使用上確實有安全疑慮，彰化縣政府積極協助學校向中央爭取重建經費，教育部原先核准重建經費新台幣1億160萬2000元，因建築原料上漲，追加補助至總工程費1億2003萬4000元。

校方今天辦理勤學樓拆除重建動土典禮，邀縣長王惠美親臨致詞並主持儀式，王惠美表示，重建後將有22間教室，除14間國小教室，另8間教室空間將開設3班非營利幼兒園，初步規劃招收90名幼童，這是配合重建才新設非營利幼兒園，盼孩子得到最好照顧。

王惠美說，建物外觀結合糖廠、福馬圳等地方文史，透過青綠、蔗黃、水藍等多元色彩，融入現代簡約俐落線條，展現兼顧地方文化與現代創新的建築特色，預計112年完工，感謝家長會給學校最佳的行政資源協助，更謝謝縣議會支持縣政府預算。

新庄國小校長吳文輝表示，在學校創設將滿百週年前，新建的勤學樓結合在地元素與百年樟樹意象，相信可帶給社區全新風貌，並透過設立幼兒園帶給學校未來發展藍圖有更好規劃，特別感謝縣長王惠美、關心教育的地方仕紳及家長會支持。