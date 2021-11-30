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台中購物節登錄破200億元 加碼2組百萬現金獎

中央社 / 台中30日電

台中購物節從雙十節起跑至今，登錄金額已破新台幣200億元，台中市長盧秀燕今天在市政會議中宣布，將加碼送出2組百萬現金獎，並邀請代言人謝金燕於12月5日前來抽出。

盧秀燕上午在市政會議中指出，今年台中購物節從10月10日開跑以來，累計登錄金額在11月28日已正式突破200億元，APP下載量也突破104萬次，再創新里程碑。

台中購物節至今已舉辦3屆，盧秀燕說，第1屆登錄消費金額25億元，當時已是全國第1；第2年登錄金額多了3倍，高達90億元；沒想到第3屆台中購物節的活動時間還沒有截止，就已突破200億元。

盧秀燕指出，市府也將為突破200億元的佳績，加碼祭出2組100萬元現金獎，並於12月5日抽出，屆時不只她會親自打電話給得主，還邀請台中購物節代言人謝金燕前來，也會親自call out，市民朋友當天手機記得保持暢通，就有機會接到姐姐謝金燕的電話，接到問候電話，也就表示中了現金大獎。

台中購物節將於12月9日截止，盧秀燕提醒市民，距離台中購物節活動進入倒數10天，還有萬組5000元紅包等著抽出，壓軸更將抽出1戶千萬好宅，呼籲民眾繼續來台中消費，共同拚經濟，還有機會中大獎。

盧秀燕

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