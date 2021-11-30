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開車走路都被打 市議員痛批台中暴力零容忍破功

中央社 / 台中30日電

民進黨籍台中市議員今天召開記者會指出，瑪莎拉蒂案後11天，又爆發路人看一眼被當街暴打，市議員痛批暴力犯罪零容忍破功。台中市警察局表示，警方嚴正執法，接連逮人破案。

台中市18歲宋姓男大生7日凌晨開車在變換車道時，擦撞由25歲李韋霖駕駛的瑪莎拉蒂轎車，遭車上23歲張敦量、19歲陳勁豪等人毆打致重傷，在台中榮總治療多日才出院。

18日又發生有行人路過斑馬線時，車上的人以為「被瞪」，不滿持甩棍攻擊造成頭部撕裂、腦震盪、左耳膜破裂。

民進黨籍台中市議員謝志忠、黃守達、王立任、張玉嬿、張耀中及鄭功進今天召開記者會痛批，開車被打，走路也被打，市府「暴力犯罪零容忍」破功。

謝志忠指出，7日瑪莎拉蒂毆打案開始，警方對施暴者先釋放，後在輿論下逮捕；15日警察局展開除暴安民專案，風聲鶴唳中，18日又發生路人被認為看了一眼，遭賓士駕駛街頭暴打，警方以傷害罪與妨害秩序送辦，顯示辦案不夠嚴謹。

王立任表示，不到2週接連發生2起街頭暴力，警察對犯罪的縱容，以及對現行犯輕放，恐怕已引發後續模仿效應。張玉嬿說，憤怒、害怕是現在的心情，市長盧秀燕主政下的台中是治安敗壞的時代。黃守達指出，台中暴力事件層出不窮，安全帽與墨鏡已成為台中市民的求生標配。

台中市警察局表示，男大生遭3人用球棒毆成重傷案，警方14日破獲網路博弈及討債集團2580國際娛樂城，逮捕許姓主嫌等5人；再追查出以徐嫌為主涉參與博弈洗錢的水房集團，24日破獲2個網路博弈集團組織，逮捕13人到案，一舉瓦解背後集團與金流。

警方指出，18日晚間發生行人遭毆打，獲報後調閱監視器，鎖定涉案車輛，案發後4小時將涉案4人逮捕歸案，依妨害秩序等罪嫌移送台中地檢署偵辦，展現警方嚴正執法、打擊犯罪的決心。

台中市 警察 瑪莎拉蒂

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