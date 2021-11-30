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南投社區活動中心違建問題 縣府將通盤檢討解決

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府在信義鄉規畫「福利園區整合照顧服務計畫」，做為老人活動及日照中心。圖／南投縣政府提供
南投縣政府在信義鄉規畫「福利園區整合照顧服務計畫」，做為老人活動及日照中心。圖／南投縣政府提供

南投縣有多處集會所、社區活動中心沒有使用執照，影響社區發展。信義鄉長全志堅及老人會今天到縣府尋求解決明德社區活動中心無法使用問題，縣長林明溱同意補助建物補強經費，也希望公所向原住民委員會辦理土地撥用或使用管理權並辦理補照，讓活動中心能拿到執照正常使用。

林明溱也要求民政處及社勞處要盡速清查社區活動中心、集會所缺乏使用執照、建照問題，針對每個個案問題加以釐清，協助各土地管理權責單位，將這些問題解決，避免造成民眾困擾。信義鄉老人會長胡增祥說，希望縣府能協助辦理補照等行政程序，並同意讓老人會使用。

南投縣民政處長吳燕玲說，早期社區活動中心、集會所常蓋在寺廟內、或無土地所有權成了違建。全縣157間集會所，還有36間不合法。若沒有土地問題，只要申請補助即可，但有的土地產權複雜，只能覓地重建。

鄉長全志堅說，縣府正在信義鄉明德學區老人文康暨日照中心的長照福利園區興建工程，目前已接近完工階段，鄰近福利園區的兩塊土地分別為土地公廟及明德社區活動中心，為讓福利園區更完善，預計將社區活動中心一併納入園區整體規劃案中。

林明溱說，目前土地管理單位為原民會，希望鄉公所向原民會辦理土地撥用或使用管理權限，也要辦理補照手續，再視建物情況評估是否需要補強，相關費用將由縣府補助，林明溱也指示建設處、社勞處等相關單位協助，讓社區活動中心、集會所全部合法。

林明溱 南投 違建

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