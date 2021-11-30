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彰化將成燒事廢大本營？環保局要求提友善、降污方案

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉水尾村的溪州焚化廠，主要收家戶垃圾，縣內大多數的事廢都送往外縣市處理。圖／彰化環保局提供
彰化縣溪州鄉水尾村的溪州焚化廠，主要收家戶垃圾，縣內大多數的事廢都送往外縣市處理。圖／彰化環保局提供

工業區產出的事業廢棄物長期以來仰賴公有焚化爐，經濟部工業局以BOT方式委託晶鼎綠能科技公司設置事業廢棄物處理設施，規畫在彰濱工業區設置焚化爐，目前在環評審查程序中，若加上豐堉資源公司正新建的焚化爐，彰化可能成為全國處理事廢處理量能屬一屬二的縣市，彰化縣環保局相當謹慎，要求業者提出降低汙染、友善地方的方案。

彰化縣公有溪州焚化爐主要收家戶垃圾，少量可容納的一般事業廢棄物以餐廳、醫院、養護中心為主，縣內大多數的事廢都送往外縣市處理。

依廢清法規定工業區、科學園區須釋出土地設置廢棄物處理設施，建置自己的廢棄物處理體系，工業局近年輔導設置事業廢棄物處理中心，彰濱工業區目前運轉的日友焚化爐，專門處理有害事業廢棄物，但單價較高，每日處理量約90公噸；豐堉公司積極新建的兩座焚化爐預計明年底在彰濱工業區線西區啟用，處理一般事業廢棄物以及汙泥，每日處理量為700公噸，處理量大。

晶鼎綠能公司規畫於彰濱工業區鹿港段設置的焚化爐，本月初環評卡關，被要求補正，若通過審查，每日也可處理700公噸的一般事業廢棄物。

彰化縣府環保局長江培根說，新增焚化爐對環境一定增加負荷，要提前有對策，環評當中基本的環境影響說明書會分析運量對當地交通乘載、空品等影響，空污問題就聚焦在空氣汙染質和減碳排放。另像是豐堉提出優先收線西、伸港的家戶垃圾，每年也釋出量協助彰化非法棄置廢棄物的處理的友善方案，但晶鼎公司在說明書中還沒有出現這些具體內容。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，彰化焚化爐規畫設置密度太高，不利沿海養殖、酪農業，應該要總量管制，加設酸雨測站、戴奧辛測站。彰濱第一座焚化爐沒有即時監測空污，管制不夠嚴謹，應增加控管項目，況且底渣處理也是一大問題。

她強調，應要源頭控管，事業廢棄物要再想辦法減廢，並提高業者負擔的成本，政府既然要推2050淨零碳排，應啟動限制高耗能產業。

廢棄物 焚化爐

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