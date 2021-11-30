因應Omicron 中市跨年晚會採1準備、2應變規劃

2021年即將結束，很多年輕人關心跨年晚會是否舉辦，台中市長盧秀燕今天表示，跨年晚會正籌備中，但因有Omicron變種病毒出現，已研擬「1準備、2應變」的規劃，若疫情嚴峻就取消。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台中市去年的跨年晚會採線上方式舉辦，未開放觀眾進場。對於今年的跨年晚會，盧秀燕上午在市政會議中表示，正在籌備中，但為因應變種病毒Omicron，市府也研擬應變措施。

盧秀燕表示，台中市今年的跨年晚會有全國最強的卡司，詳細規劃會再另外向市民說明，Omicron病毒雖然目前還遠在天邊，但也可能兵臨城下進入台灣，大型活動須做好應變計畫，包括「1個準備、2個應變」，1個準備即是若疫情平緩，跨年晚會將照樣舉行且全舉行，讓民眾進場欣賞精彩表演。

至於2個應變，盧秀燕指出，第1個應變則是當疫情較為嚴峻，將配合中央流行疫情指揮中心政策，評估與去年一樣改線上舉行，讓民眾在家觀賞跨年晚會；第2個應變則是疫情嚴重時，可能連表演團隊演出都有困難，如此一來，跨年晚會將完全取消，既不實體舉辦，也不線上轉播，做好防疫準備。