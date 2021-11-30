高鐵站區道路上摔車誰要賠？內政部依道路條例裁示

彰化縣社頭鄉60歲劉姓婦人今年3月12日，在田中高鐵站的高鐵東六路摔車受傷，手術休養近半年，向田中鎮公所申請國賠被退件，並指稱田中高鐵站道路管轄權責在縣政府，劉女不服，轉向行政院申請國賠，經內政部調查後，認定田中鎮公所為賠償義務機關。

劉女傷勢穩定後，今年8月底向縣議員蕭淑芬投訴，指稱今年3月12日他騎機車載家人到田中高鐵站搭車，回程行經高鐵東六路，因道路不平整而摔車，造成左肩胛骨和左名指裂傷，手術後休養近半年，向田中鎮公所申請國賠，鎮公所收件近一個月竟退件，通知劉女應向縣政府申請國賠。

蕭淑芬今天表示，她詢問縣政府法制室，得知縣政府早在民國107年把田中高鐵站站區道路分別交給田中鎮、社頭鄉管理，高鐵東六路的道路管理單位是田中鎮公所，她因此建議劉女向行政院申請國賠。

內政部調查後，近日行文彰化縣政府和田中鎮公所，函示根據地方制度法第20條第6款規定，高鐵東六路是市區道路條例範圍的市區道路，縣政府自107年起交給田中鎮公所管理，田中鎮公所是賠償義務機關，這件國賠案和縣政府、道路工程包商無關，也沒保固責任。

蕭淑芬說，縣政府一連4年，每年補助田中鎮公所和社頭鄉公所各480多萬元維護田中高鐵站區道路，今年又補助田中鎮300萬元修復路燈、300萬元維修道路，民眾有目共睹社頭鄉管理的高鐵站區道路整潔、路燈全亮，田中鎮管理的高鐵站區道路雜草茂密、路燈不亮，希望這件國賠案能督促田中鎮公所趕快修路修燈。

縣政府法制室指出，高鐵東六路已交給田中鎮公所管理，縣政府每年補助管理費，補助不等於握有管理權，管理單位應善盡管理責任，平日巡邏道路路況和負責養護，不能都推給縣政府。

鎮公所行政室表示，鎮公所尊重請求權人的意願，未來將依請求權人決定採取方式（逕提民事訴訟或再次向公所請求）配合辦理。