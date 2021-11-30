東海大學飄化學異味聞得到測不到？ 環局：零星個案

台中市議員林祈烽、施志昌指出，不少高科技廠在台中增建擴廠，工業區周遭住戶包括東海大學宿舍有化學異味，聞得到卻測不出來或數值尚未超標，中市環保局長陳宏益表示，環保局會加強監測，前幾年檢舉案多，科技執法後廠商有收斂，偶有零星個案。

林祈烽表示，東海大學學生常向他反映，樹林眾多的東大校園應該充滿森林芬多精，但校園夾在台中工業區和中科園區之間，東大的空氣汙染與臭氣問題日益嚴重，環保局就曾在東海大學宿舍區，檢測出PVC、甲苯、二氯甲烷等十多種有機化合物，但檢測結果「未超標」。

環保局指出，4年前成立專案稽查小組，派遣移動式空品監測車進駐校園長期監測，曾查獲9廠家違反空汙法，1廠家違反廢棄物清理法，均告發處分，分析發現2-丙醇(異丙醇)、丙酮、丁酮、甲苯等易引起異味的濃度偏高，持續追蹤中。環保局長陳宏益指出，4年前較嚴重，最近則是偶而在假日有零星個案。

林祈烽說，口罩可以擋掉部份臭味和較大的懸浮微粒，但PM2.5鑽進民眾的肺一樣，鼻子可聞到，但檢測儀器卻測不到或未超標的有害物質，民眾擔心工業區與住宅學校距離這麼近，有害健康。

林祈烽表示，根據衛福部統計，台中市民2020年死亡人數為1萬7486人，因惡性腫瘤死亡人數為5429人，占總死亡人數31%；而惡性腫瘤中，排名第一名的就是氣管、支氣管和肺癌，去年更有979人因此死亡。

陳宏益表示，化學性異味有些聞得到有些聞不到，環保局的VOC（揮發性有機化合物）監測車可監測出至少61種揮發性有機化合物，環保局會再加強監測，固定與東海大學開會商討。衛生局長曾梓展說，他個人認為這些有異味的揮發性有機物質，對人體健康長期都會有影響。