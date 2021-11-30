台中30年以上屋齡44萬戶 都發局：核准重建311件

台中有30年以上的房屋有44萬戶、占總戶數四成，因危老重建條例推出容積獎勵，且行政時程約70日，成為老屋重建新契機。市議員陳廷秀指出，危老建物亟須改重建，但現有住戶怕掉房價，住的多是弱勢人口難以推動，他建議市府把危老條例更便民，加速重建。都發局表示，到今年10月中旬，已核准311件。

議員陳廷秀指出，高雄城中城慘案距今才45天，但全國沈浸在公投宣講與政黨對抗，他提醒台中市政府，切忌「今天公祭、明日忘記」別忘了還有不少待援的民眾住在危老建物中。

都發局調查有43處危老建物，其中21棟是高風險，因危老重建條例比都更接受度高，不少開發商相中危老建物，著手整合，陳廷秀說，根據中央統計到去年底，台中房屋總數106萬戶，30年以上屋齡占總戶數40.22%、44萬7320戶，其中屋齡50年以上的7萬1400戶，占總戶數6.71%；40年以上17萬8600戶、占總戶數16.86%。

陳廷秀表示，30年以上火災案件中，老舊透天失火率達八成八，他要求市府應徹底全面體檢老舊公寓大廈公安問題，特別是逃生避難動線、閒置荒廢樓層缺少管理門禁及後續老舊危樓處理，須由市政府認真協助及推動才能改善。台中還有不少高風險住商大樓，成為不定時炸彈。政府與民意機關精進法條，加速危老更新重建。

都發局長黃文彬說，市府為鼓勵市民積極參與危老重建，提供「結構評估補助」、「稅捐減免」等配套措施。危老重建條例2017年5月10日公布施行迄今，中市申請案已有436件，核准案件有311件。為鼓勵市民積極參與危老重建，市府更提供「結構評估補助」、「稅捐減免」等配套措施。

業界人士認為，危老申請程序簡易，70天內完成程序，且容積獎勵明確，時程獎勵雖逐年減少，但新增規模獎勵只要超過200平方公尺（約60.5坪）門檻，就可得到2%容積獎勵，不少小基地案件原本要等都更，不少轉到申請危老重建。但類似城中城的危老建物，如果沒有政府協助，弱勢人口根本無力重建。