彰化縣社頭鄉太平坑排水護岸掏空 縣府將補強護岸

彰化縣社頭鄉太平坑排水因近年豪雨不斷，造成護岸基礎掏空，彰化縣長王惠美今天前往視察表示，縣府水資處將編列300萬元進行改善工程，預計明年3月完工。

王惠美今天與縣議員鄭俊雄、蕭如意、蕭淑芬、田中鎮長洪麗娜、田中鎮民代表會主席蕭飛龍等人視察社頭鄉太平坑排水護岸、田中鎮大崙里興酪路二段道路。

王惠美說，社頭鄉太平坑排水太平橋下游段因今年6到8月豪雨，造成護岸基礎及固床工遭沖刷掏空，縣府也在第一時間處置，目前優先處理太平坑排水工程，因為護岸右岸緊臨的民房村落低於護岸，護岸如果破損將造成災害，水資處將針對基礎及護岸補強約100公尺，目前正辦理設計中，預計今年12月底完成發包。