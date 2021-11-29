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彰化縣社頭鄉太平坑排水護岸掏空 縣府將補強護岸

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣王惠美（右三)等人今天視察田中鎮大崙里興酪路二段前的農路，將進行改善工程。圖／彰化縣政府提供
彰化縣王惠美（右三)等人今天視察田中鎮大崙里興酪路二段前的農路，將進行改善工程。圖／彰化縣政府提供

彰化縣社頭鄉太平坑排水因近年豪雨不斷，造成護岸基礎掏空，彰化縣長王惠美今天前往視察表示，縣府水資處將編列300萬元進行改善工程，預計明年3月完工。

王惠美今天與縣議員鄭俊雄、蕭如意、蕭淑芬、田中鎮長洪麗娜、田中鎮民代表會主席蕭飛龍等人視察社頭鄉太平坑排水護岸、田中鎮大崙里興酪路二段道路。

王惠美說，社頭鄉太平坑排水太平橋下游段因今年6到8月豪雨，造成護岸基礎及固床工遭沖刷掏空，縣府也在第一時間處置，目前優先處理太平坑排水工程，因為護岸右岸緊臨的民房村落低於護岸，護岸如果破損將造成災害，水資處將針對基礎及護岸補強約100公尺，目前正辦理設計中，預計今年12月底完成發包。

田中鎮興酪路二段645號前農路因未舖設瀝青混凝土路面且無道路側溝，致雨後泥濘，易發生意外，王惠美說，縣府將編列150萬元施設兩側側溝共250公尺，再舖設瀝青混凝土路面約125公尺，以改善道路品質，保障民眾行的安全。

彰化縣王惠美等人今天視察社頭鄉太平坑排水護岸，將進行改善工程。圖／彰化縣政府提供
彰化縣王惠美等人今天視察社頭鄉太平坑排水護岸，將進行改善工程。圖／彰化縣政府提供
彰化縣王惠美等人今天視察社頭鄉太平坑排水護岸，將進行改善工程。圖／彰化縣政府提供
彰化縣王惠美等人今天視察社頭鄉太平坑排水護岸，將進行改善工程。圖／彰化縣政府提供

護岸 王惠美 彰化

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