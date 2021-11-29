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台灣大道公車站體施工 交通局加強取締公車違規停靠

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局指出，部分站體施工中，但公車駕駛須依交維內容停站，違規者將依規懲處。圖／交通局提供
台中市交通局指出，部分站體施工中，但公車駕駛須依交維內容停站，違規者將依規懲處。圖／交通局提供

台中市政府交通局今年10月21日至2022年2月間進行公車專用道站體整修美化工程，現階段11月26日至12月5日施作「榮總/東海大學」及「澄清醫院」站，有民眾反映公車司機臨停專用道讓民眾上下車，交通局今天表示，這是違規行為，要求客運業者加強宣導，另加強現場稽查，如再發生將依規懲處。

交通局指出，絕不允許駕駛員因不熟悉施工交通維護內容為由，導致公車未依規行駛，影響乘客權益，交通局要求業者加強駕駛員教育訓練，熟悉替代路線及臨時站位，並加強現場稽查及引導民眾候車。

市府交通局進行公車專用道站體整修美化工程，已完成「靜宜大學」、「晉江寮」、「弘光科大」、「正英路」、「坪頂」及「東海別墅」等6站。

交通局表示，施工中的站體採全天封閉，外側慢車道則在離峰時段上午9點至下午4點，封閉約2.25公尺，尖峰時段正常使用，相關施工訊息透過交通局網站、公車即時動態系統及沿線各站體宣傳。

交通局指出，因「榮總/東海大學」及「澄清醫院」站慢車道屬單線道，路幅較窄，原行駛慢車道的公車需改道通行，施工前已邀相關單位確認改道路線及臨時站位，並在受影響站位張貼公告，公車駕駛員須按照交通維護方式停靠。

東海大學 車道 台中市

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