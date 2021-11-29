中市太平區坪林大興勤益等3活動中心動工 明年底完工

台中市太平區坪林、大興、勤益3個里共同的活動中心上午開工，將興建地上3層建築物，兼具集會、休閒及災害避難收容等多功能用途，預計明年底完工。市長盧秀燕出席動土典禮時表示，市府積極爭取並編列預算重建，感謝中央和地方人士共同促成，提供當地民眾更多公共使用空間。

民政局長吳世瑋、農業局長蔡精強、太平區長許貴芳，以及地方民代多人都到場參加，祈求工程順利。

盧市長表示，原坪林、大興、勤益里社區活動中心年老失修且為危樓，6年前辦理補照時，經台中市結構工程技師公會鑑定結構不宜補助及補照，建議拆除重建，經里長及地方人士積極爭取，市府因籌措預算重建活動中心，工程經費2827萬2000元。

吳世瑋說，坪林、大興、勤益里活動中心總樓地板面積約224坪，為地上3層建築物，1樓提供社區關懷據點駐點使用，讓附近長者、身障人士及各年齡層族群活動無虞，落實里、社區就近照顧社會福利政策。2樓為社團教室、3樓為緊急災民安置所，兼具多功能使用需求；此外，戶外停車空間可提供4位親子停車位、1位無障礙停車位、機車停車格12位等，基地旁還有土地公廟和大榕樹，結合人文特色和地方景觀，將更進一步貼近並延續里民友善環境。