台中萬春宮捐血活動 招來稀有血型女一口氣捐500cc

台中市萬春宮今舉辦捐血活動，台中市南區國光里長陳雅惠與服務處人員謝瓊儀捲起衣袖響應。謝的血型是RH陰性AB型，非常稀有，一口氣捐500cc。

陳雅惠表示，受疫情及天氣影響，捐血民眾明顯減少，出現血荒，台中捐血中心血庫存量一直不足。捐血活動發起人之一常立武號召親朋好友，陳雅惠將參選下屆議員，今抽空與服務處人員謝瓊儀，結伴一起捐輸熱血。

陳雅惠説，她的血型是O型，高中時期就不定期捐血活動，有時候捐到500cc，已捐過20多次。

謝瓊儀血型是屬「稀有」RH陰性AB型，她已忘記捐血次數了，不過，只要接到捐血中心通知有急需時，她馬上放下工作前往捐血。