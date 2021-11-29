南投奧萬大楓紅引爆訂房潮 搶訂元旦連假下手得要快

天氣濕冷，南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區內變色植物接連換新妝，民眾最關心的楓葉也陸續轉紅，進入最佳遊賞期，12月28日前的訂房已全部客滿，明天起依序開放12月29日訂房，若想搶訂元旦連假，園方呼籲遊客下手得要快。

奧萬大森林遊樂區指出，今年因氣候先乾後熱，11月初楓紅狀況仍不佳，園區內僅少數楓香漸變黃橘，但隨上周氣溫驟降，水氣配合得宜的催化下，變色植物接連換色，黃、綠、橙、橘、紅，映著藍天白雲，繽紛色彩也宣告進入最佳賞楓期。

奧萬大園區目前以綠野山莊、楓紅山莊及餐廳等服務設施區及賞楓平台附近楓紅狀況較佳，奧萬大吊橋附近楓樹也陸續轉紅，園方預估，楓紅景致約可延續至12月底，若天氣狀況配合得宜，遊賞期有機會能延長至明年1月上旬。

但奧萬大森林遊樂區也提醒，園區內楓況是漸進式，無法精準預測會在哪個時間點達到巔峰，且先紅就會先掉落，但當有冷氣團或寒流南下，低溫也可能催化落羽松、青楓、楓香等變色植物逐漸換色，因此想一睹楓采仍可排好時間前來遊賞。