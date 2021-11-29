快訊

情色教主雪碧為已婚老闆生子 被控侵害配偶權判決出爐

Omicron持續入侵英國！蘇格蘭發現6起確診病例

台中市十大伴手禮 結合購物節辦網路票選

中央社 / 台中29日電

「第13屆台中市十大伴手禮」正舉辦網路票選活動，主辦單位台中市工策會今天邀請入圍百大伴手禮店家到台中市府擺攤展示，今年還結合台中購物節歡迎民眾選出口袋名單。

台中市工商發展投資策進會今天在市府舉辦「台中市十大伴手禮」網路票選宣傳活動，入圍這屆百大伴手禮店家也到場擺攤展示，為網路票選活動拉票。

工策會總幹事黃于珊致詞指出，這屆十大伴手禮網路票選首度結合台中購物節，邀請台中購物節APP百萬會員一起選出心目中的台中伴手禮，民眾參加網路票選，還有機會抽中任天堂switch遊戲機。

黃于珊說，網路票選活動到12月5日截止，現場票選活動將於12月11日在市民廣場舉行，民眾當天可以到場為自己心目中的伴手禮加油打氣，並協助業者一掃上半年景氣低潮，備戰年底送禮潮。

台中市政府勞工局長張大春也到場，為店家打氣表示，入圍百大店家的業者中，有5家是勞工局輔導的「摘星青年店家」，市府持續推動「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，協助有志青年在中市一圓創業夢想。

台中市糕餅公會理事長蔡萬財表示，台中糕餅及烘焙產品聞名全國，業者非常重視食品安全，就像要參加十大伴手禮選拔，要求食品類產品都須檢附衛生檢驗合格證明，評選過程中也邀請食安專家參與，就是為了讓消費者買得開心、吃得安心。

伴手禮 台中市

延伸閱讀

台中購物節抽2個百萬現金大獎 碩二女學生尖叫：真的嗎！

結合台中購物節 十大伴手禮網路票選開跑

台中十大伴手禮票選開跑 購物節APP就能投票

嘉市購物節最大獎269萬轎車亮相 吸引民眾目光

相關新聞

台中萬春宮捐血活動 招來稀有血型女一口氣捐500cc

台中市萬春宮今舉辦捐血活動，台中市南區國光里長陳雅惠與服務處人員謝瓊儀捲起衣袖響應。謝的血型是RH陰性AB型，非常稀有，...

OHCA發生率住家占7成 學會CPR+AED提高救命機會

根據彰化縣消防局統計，到院前心肺功能停止（OHCA）發生率第一名為住家，約占所有OHCA案件7成，如果居家能學會CPR（...

南投奧萬大楓紅引爆訂房潮 搶訂元旦連假下手得要快

天氣濕冷，南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區內變色植物接連換新妝，民眾最關心的楓葉也陸續轉紅，進入最佳遊賞期，12月28日前的...

南投埔里警分局今一次換11輛車 警呼：前所未見

南投縣埔里警分局不少巡邏車、偵防車已逾使用年限，車況老舊，維修成本增，也不利執勤與安全，縣府為此籌措經費協助汰換，今天一...

顏家招待所成打卡點 中市府：部分違建14日拆除否則排拆

台中第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒家族招待所遭檢舉圍牆及增建物等涉違建，市府開違章通知書，限14日自行拆除，否則將依...

政府停收購卵片 彰化縣產官學合作無人機防治荔枝椿象

彰化縣政府為因應明年農委會防檢局取消收購卵片政策，為避免荔枝椿象蟲害蔓延，特別整合產官學界力量，透過無人機噴灑皂素等友善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。