台中市十大伴手禮 結合購物節辦網路票選

「第13屆台中市十大伴手禮」正舉辦網路票選活動，主辦單位台中市工策會今天邀請入圍百大伴手禮店家到台中市府擺攤展示，今年還結合台中購物節歡迎民眾選出口袋名單。

台中市工商發展投資策進會今天在市府舉辦「台中市十大伴手禮」網路票選宣傳活動，入圍這屆百大伴手禮店家也到場擺攤展示，為網路票選活動拉票。

工策會總幹事黃于珊致詞指出，這屆十大伴手禮網路票選首度結合台中購物節，邀請台中購物節APP百萬會員一起選出心目中的台中伴手禮，民眾參加網路票選，還有機會抽中任天堂switch遊戲機。

黃于珊說，網路票選活動到12月5日截止，現場票選活動將於12月11日在市民廣場舉行，民眾當天可以到場為自己心目中的伴手禮加油打氣，並協助業者一掃上半年景氣低潮，備戰年底送禮潮。

台中市政府勞工局長張大春也到場，為店家打氣表示，入圍百大店家的業者中，有5家是勞工局輔導的「摘星青年店家」，市府持續推動「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，協助有志青年在中市一圓創業夢想。

台中市糕餅公會理事長蔡萬財表示，台中糕餅及烘焙產品聞名全國，業者非常重視食品安全，就像要參加十大伴手禮選拔，要求食品類產品都須檢附衛生檢驗合格證明，評選過程中也邀請食安專家參與，就是為了讓消費者買得開心、吃得安心。