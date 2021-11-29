顏家招待所成打卡點 中市府：部分違建14日拆除否則排拆

台中第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒家族招待所遭檢舉圍牆及增建物等涉違建，市府開違章通知書，限14日自行拆除，否則將依違章建築排拆依序辦理。

顏家招待所位在南屯區楓樹段，部分建築涉及公共設施保留地違章建築。最近因選舉白熱化，竟成打卡熱點。

市府都發局表示，此案今已通知顏家配合實地勘查，合法建築物兩側有增建，另臨近大同九街有加蓋一間小建物，共3處，總面積約500平方公尺，市府將在今天開立違章建築認定通知書，限期違建人14日內自行拆除，若屆期未自行拆除，市府將依違章建築排拆優先順序原則辦理。

台中市政府經發局指出，這處是日前接到民眾檢舉，25日派員現場勘查後，今勘查發現圍牆及建物兩側部分涉及違建。

都發局表示，違建因位在尚未徵收的公共設施用地，未徵收前，土地所有權人得依「都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法」及「台中市公共設施用地臨時建築使用標準」申請建築許可申請臨時建築使用許可。

根據市府統計，自縣市合併迄今，已有54案依法申請臨時建築許可。不過正值選舉敏感時刻，顏家是否依法申請臨時建築使用許可，陷入兩難。