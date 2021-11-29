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彰化市與花蓮市簽備忘錄 促進雙方文化、觀光交流
花蓮市長魏嘉賢今天率領市公所團隊到彰化市參訪，受彰化市長林世賢熱誠歡迎，雙方並共同簽署「友好城市交流合作備忘錄」，促進兩城市文化、觀光等交流。
彰化市長林世賢帶領市公所團隊，在彰化扇形車庫旁新闢的觀光景點「戶羽機關車園區」，設茶席饗宴招待遠道而來的魏嘉賢一行，並邀請知名的藝術家趙宗宋與黃茂松現場揮毫，增加文化藝術氛圍。 彰化市代會主席陳文賓及多位市民代表也出席作陪。
彰化市林世賢致詞表示，花蓮市推動觀光值得學習，而彰化市擁有全國唯一的扇形車庫，是彰化市「重中之重」的觀光資源，此外，彰化市寺廟古蹟豐富、美食小吃遠近馳名，希望能和花蓮市加強觀光方面的交流。
花蓮市長魏嘉賢對於彰化市在2018年2月6日「0206」花蓮大地震中，對花蓮伸出援手，表達誠摯感謝，更希望兩市加強彼此文化與觀光的交流。
林世賢表示，2023年彰化就將屆滿建縣（城）300年，為了迎接此一具有歷史性意義的重大日子，市公所自2年前起舉辦一系列包括「彰化300古城 慶典之都提燈踩街」等活動，明年也將再舉行，歡迎花蓮民眾前來彰化市觀光旅遊。
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