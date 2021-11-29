快訊

第3劑疫苗最快明年1月1日開打 陳時中：沒有限制廠牌

虛擬下單賺紅利？詐團設「賣家幫」網站 假投資吸金近3千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化市與花蓮市簽備忘錄 促進雙方文化、觀光交流

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
花蓮市長魏嘉賢（右）與彰化市長林世賢（左）在彰化市代會主席陳文賓見登下，共同簽署「友好城市交流合作備忘錄」，促進兩城市文化、觀光等交流。記者劉明岩／攝影
花蓮市長魏嘉賢（右）與彰化市長林世賢（左）在彰化市代會主席陳文賓見登下，共同簽署「友好城市交流合作備忘錄」，促進兩城市文化、觀光等交流。記者劉明岩／攝影

花蓮市長魏嘉賢今天率領市公所團隊到彰化市參訪，受彰化市長林世賢熱誠歡迎，雙方並共同簽署「友好城市交流合作備忘錄」，促進兩城市文化、觀光等交流。

彰化市長林世賢帶領市公所團隊，在彰化扇形車庫旁新闢的觀光景點「戶羽機關車園區」，設茶席饗宴招待遠道而來的魏嘉賢一行，並邀請知名的藝術家趙宗宋與黃茂松現場揮毫，增加文化藝術氛圍。 彰化市代會主席陳文賓及多位市民代表也出席作陪。

彰化市林世賢致詞表示，花蓮市推動觀光值得學習，而彰化市擁有全國唯一的扇形車庫，是彰化市「重中之重」的觀光資源，此外，彰化市寺廟古蹟豐富、美食小吃遠近馳名，希望能和花蓮市加強觀光方面的交流。

花蓮市長魏嘉賢對於彰化市在2018年2月6日「0206」花蓮大地震中，對花蓮伸出援手，表達誠摯感謝，更希望兩市加強彼此文化與觀光的交流。

林世賢表示，2023年彰化就將屆滿建縣（城）300年，為了迎接此一具有歷史性意義的重大日子，市公所自2年前起舉辦一系列包括「彰化300古城 慶典之都提燈踩街」等活動，明年也將再舉行，歡迎花蓮民眾前來彰化市觀光旅遊。

花蓮市長魏嘉賢（右）由彰化市長林世賢陪同，在戶羽機關園區欣賞書法家的揮毫。記者劉明岩／攝影
花蓮市長魏嘉賢（右）由彰化市長林世賢陪同，在戶羽機關園區欣賞書法家的揮毫。記者劉明岩／攝影
花蓮市長魏嘉賢（右）由彰化市長林世賢陪同，在戶羽機關園區欣賞書法家的揮毫。記者劉明岩／攝影
花蓮市長魏嘉賢（右）由彰化市長林世賢陪同，在戶羽機關園區欣賞書法家的揮毫。記者劉明岩／攝影
花蓮市長魏嘉賢（右）與彰化市長林世賢（左）在彰化市代會主席陳文賓見登下，共同簽署「友好城市交流合作備忘錄」，促進兩城市文化、觀光等交流。記者劉明岩／攝影
花蓮市長魏嘉賢（右）與彰化市長林世賢（左）在彰化市代會主席陳文賓見登下，共同簽署「友好城市交流合作備忘錄」，促進兩城市文化、觀光等交流。記者劉明岩／攝影
花蓮市長魏嘉賢（前排左4）與彰化市長林世賢（前排左5）共同簽署「友好城市交流合作備忘錄」，兩公所團隊合照留念。記者劉明岩／攝影
花蓮市長魏嘉賢（前排左4）與彰化市長林世賢（前排左5）共同簽署「友好城市交流合作備忘錄」，兩公所團隊合照留念。記者劉明岩／攝影
花蓮市長魏嘉賢（右）與彰化市長林世賢（左）共同簽署「友好城市交流合作備忘錄」，促進兩城市文化、觀光等交流。記者劉明岩／攝影
花蓮市長魏嘉賢（右）與彰化市長林世賢（左）共同簽署「友好城市交流合作備忘錄」，促進兩城市文化、觀光等交流。記者劉明岩／攝影

彰化 花蓮 魏嘉賢 林世賢

延伸閱讀

南瑤宮十會媽角頭祈安繞境起駕 拜訪百間友宮廟

歡慶締盟2周年 日本盛岡市建碑紀念與花蓮市友好情誼

彰化市8座公家宮廟調研 元清觀「開基天公」坐鎮

好神！連擲7個聖筊 彰化南瑤宮擇定明年笨港進香期程

相關新聞

彰化市與花蓮市簽備忘錄 促進雙方文化、觀光交流

花蓮市長魏嘉賢今天率領市公所團隊到彰化市參訪，受彰化市長林世賢熱誠歡迎，雙方並共同簽署「友好城市交流合作備忘錄」，促進兩...

南投埔里推「夜訪大埔城」 體驗不一樣的夜生活

南投縣埔里鎮觀光資源豐富，假日遊客如織，但入夜活動不多，留宿誘因低，大埔里觀光協會今年規劃「夜訪大埔城散策體驗遊程」，導...

傻眼！地主百萬買回廢徵地 仍列道路用地無價值

彰化縣溪湖鎮文小四、文小五徵收逾25年未開發，已還地於民，另一塊溪湖糖廠火車站前道路工程用地，用掉240坪土地開闢道路，...

促進多元文化交流 移民署邀新住民體驗原民傳統服飾

為促進多元文化交流，移民署近日與台北市原住民族部落大學共辦文化交流活動，邀請約數十名新住民參與，透過講師分享，試穿賽德克...

彰化大城鄉設化製廠 里民要求開說明會

彰化縣家禽飼養規模全國第一，養豬頭數全國第三，斃死家禽家畜都運往雲林和屏東化製廠，農委會因此專案核准在大城鄉設置化製廠，...

廣角鏡／草鞋墩「稻草工藝節」

南投縣草屯鎮舊名「草鞋墩」，其歷史與稻草緊密相關，當地辦理「稻草工藝文化節」展現在地草編工藝，一辦就是23年，今年更與台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。