南投埔里推「夜訪大埔城」 體驗不一樣的夜生活

南投縣埔里鎮觀光資源豐富，假日遊客如織，但入夜活動不多，留宿誘因低，大埔里觀光協會今年規劃「夜訪大埔城散策體驗遊程」，導入在地紙藝產業和特色小吃，帶民眾提紙燈籠踩街訪城門遺跡、古老圳溝等，體驗不一樣的埔里夜生活。

大埔里觀光協會指出，鎮內坐擁埔里酒廠、桃米生態村、鯉魚潭等景點，也是遊客前往日月潭、清境農場、合歡山等地的必經鎮區，假日遊客多，但多數民眾認為白天遊程豐富，反觀晚上，除了夜市、虎頭山夜景及春夏賞螢，幾無其他活動。

而因埔里地區夜間遊程缺乏，導致遊客留宿意願低，不利地方觀光發展，大埔里觀光協會為此串連文史工作者潘樵，在潘的課程協助下，今年發想規劃「夜訪大埔城散策體驗遊程」，導入在地紙藝產業和特色小吃，穿街走巷舊街市認識埔里。

潘樵表示，近年利用社區大學課程帶學員走訪探查清朝時期大埔城城門遺跡、170多年圳溝、重要廟宇以及早年最熱鬧又風華褪盡的街巷，大埔里觀光協會部分成員也參與課程，因此發想提出夜間遊程計畫，並獲日月潭國家風景區管理處支持。

「夜訪大埔城」前晚首發出團，吸引台中、台北遊客，當地鄉親也踩線體驗，眾人提著紙燈籠，跟著潘樵夜訪城門與衙門的舊址、小吃街、電影街、打鐵街、茄苳腳圳和恆吉宮媽祖廟等，最後至第3市場夜市大啖道地小吃，活動反應熱烈。