快訊

藍批民進黨公投行政不中立 交委會「無限期」停審預算

班班有冷氣做半套？ 師爆特教與專科教室有冷氣沒補助電費

南投埔里推「夜訪大埔城」 體驗不一樣的夜生活

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣大埔里觀光協會今年規劃「夜訪大埔城」遊程，帶民眾體驗不一樣的埔里夜生活。圖／潘樵提供
南投縣大埔里觀光協會今年規劃「夜訪大埔城」遊程，帶民眾體驗不一樣的埔里夜生活。圖／潘樵提供

南投縣埔里鎮觀光資源豐富，假日遊客如織，但入夜活動不多，留宿誘因低，大埔里觀光協會今年規劃「夜訪大埔城散策體驗遊程」，導入在地紙藝產業和特色小吃，帶民眾提紙燈籠踩街訪城門遺跡、古老圳溝等，體驗不一樣的埔里夜生活。

大埔里觀光協會指出，鎮內坐擁埔里酒廠、桃米生態村、鯉魚潭等景點，也是遊客前往日月潭、清境農場、合歡山等地的必經鎮區，假日遊客多，但多數民眾認為白天遊程豐富，反觀晚上，除了夜市、虎頭山夜景及春夏賞螢，幾無其他活動。

而因埔里地區夜間遊程缺乏，導致遊客留宿意願低，不利地方觀光發展，大埔里觀光協會為此串連文史工作者潘樵，在潘的課程協助下，今年發想規劃「夜訪大埔城散策體驗遊程」，導入在地紙藝產業和特色小吃，穿街走巷舊街市認識埔里。

潘樵表示，近年利用社區大學課程帶學員走訪探查清朝時期大埔城城門遺跡、170多年圳溝、重要廟宇以及早年最熱鬧又風華褪盡的街巷，大埔里觀光協會部分成員也參與課程，因此發想提出夜間遊程計畫，並獲日月潭國家風景區管理處支持。

「夜訪大埔城」前晚首發出團，吸引台中、台北遊客，當地鄉親也踩線體驗，眾人提著紙燈籠，跟著潘樵夜訪城門與衙門的舊址、小吃街、電影街、打鐵街、茄苳腳圳和恆吉宮媽祖廟等，最後至第3市場夜市大啖道地小吃，活動反應熱烈。

大埔里觀光協會、「夜訪大埔城」活動策劃人黃鈺婷說，遊客可自製紙燈籠，並取代手電筒提供夜間照明，提燈夜遊時還有當地百香果汁能解渴，盼透過在地舊街市文化讓民眾體驗不一樣的埔里夜生活，第2梯次活動也將在12月4日登場。

南投縣大埔里觀光協會今年規劃「夜訪大埔城」遊程，帶民眾體驗不一樣的埔里夜生活。圖／潘樵提供
南投縣大埔里觀光協會今年規劃「夜訪大埔城」遊程，帶民眾體驗不一樣的埔里夜生活。圖／潘樵提供
南投縣大埔里觀光協會今年規劃「夜訪大埔城」遊程，帶民眾體驗不一樣的埔里夜生活。圖／潘樵提供
南投縣大埔里觀光協會今年規劃「夜訪大埔城」遊程，帶民眾體驗不一樣的埔里夜生活。圖／潘樵提供
南投縣大埔里觀光協會今年規劃「夜訪大埔城」遊程，帶民眾體驗不一樣的埔里夜生活。圖／黃鈺婷提供
南投縣大埔里觀光協會今年規劃「夜訪大埔城」遊程，帶民眾體驗不一樣的埔里夜生活。圖／黃鈺婷提供

埔里 大埔 小吃

延伸閱讀

人事研習訪南投綠雕園區 林明溱樂分享建設經驗

影／延遲近半年 南投中興新村半程馬拉松今開跑

獨／捨近求遠？山難轄區在台中 南投僅2小時路程拒支援

南投路邊停車無身障和婦幼車位 媽媽找不到車位可停

相關新聞

傻眼！地主百萬買回廢徵地 仍列道路用地無價值

彰化縣溪湖鎮文小四、文小五徵收逾25年未開發，已還地於民，另一塊溪湖糖廠火車站前道路工程用地，用掉240坪土地開闢道路，...

加碼生育補助 彰化人口仍外流

彰化縣是六都以外的百萬人口大縣，但人口「跌跌不休」；縣府過去6年發出20多億元生育補助，去年更登上出生率全國之冠，但6年...

南投埔里推「夜訪大埔城」 體驗不一樣的夜生活

南投縣埔里鎮觀光資源豐富，假日遊客如織，但入夜活動不多，留宿誘因低，大埔里觀光協會今年規劃「夜訪大埔城散策體驗遊程」，導...

促進多元文化交流 移民署邀新住民體驗原民傳統服飾

為促進多元文化交流，移民署近日與台北市原住民族部落大學共辦文化交流活動，邀請約數十名新住民參與，透過講師分享，試穿賽德克...

彰化大城鄉設化製廠 里民要求開說明會

彰化縣家禽飼養規模全國第一，養豬頭數全國第三，斃死家禽家畜都運往雲林和屏東化製廠，農委會因此專案核准在大城鄉設置化製廠，...

廣角鏡／草鞋墩「稻草工藝節」

南投縣草屯鎮舊名「草鞋墩」，其歷史與稻草緊密相關，當地辦理「稻草工藝文化節」展現在地草編工藝，一辦就是23年，今年更與台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。