傻眼！地主百萬買回廢徵地 仍列道路用地無價值

彰化縣溪湖鎮文小四、文小五徵收逾25年未開發，已還地於民，另一塊溪湖糖廠火車站前道路工程用地，用掉240坪土地開闢道路，其餘用地逾30年沒使用，鎮公所去年通報縣政府廢徵並返還土地，但地目始終是道路用地，毫無經濟價值，地主既傻眼又無奈。

楊姓地主今天表示，去年接獲縣政府通知他們領回土地，返還30年前領取的土地徵收款，他和部分地主用數十萬到500多萬元買回土地，有的地主一時籌措不到那麼多錢，向銀行貸款，也有地主拿不出百萬元，到現在沒領回。

楊姓地主說，買回土地的地主拿到土地所有權狀，發現地目登載是道路用地，相當傻眼，因為道路用地只能開闢道路，無法移作它用，還地於民跟沒還一樣；向銀行貸款的地主原以為領回土地可出售，得款清償貸款後還有一些結餘款，沒想到失而復得的土地是道路用地，根本沒人要買。

縣政府地政處指出，溪湖鎮公所在民國79年徵用溪湖糖廠火車站前道路工程用地，合計27筆、總面積0.4297公頃，用掉約0.084公頃（換算約240坪），剩餘0.3453公頃未用，溪湖鎮公所評估不會再增闢火車站前道路，報請內政部同意去年4月21日廢徵，同年9月4日公告，原地主應在公告日之後起算6個月內繳回30年前領取的徵地款。

地政處表示，徵用土地是地政單位代辦，因此去年9月地政處以雙掛號通知原地主買回土地，大多數地主趕在公告期滿之前買回，有11名地主逾期未繳回徵地費用並表明不想買回，這11名地主的土地依規定歸入溪湖鎮公產，至於領回的土地地目仍登錄為道路用地，地主可向鎮公所反映，尋求解套方法。

領回土地的地主希望土地解編，改為住宅區或商業區用地。溪湖鎮公所建設課表示，溪湖糖廠火車前道路工程用地廢徵後，連同當地的都市計畫通盤檢討已送內政部都委會審查，地主可向溪湖鎮公所或直接向內政部陳情，建議廢徵後的道路用路併入附近區域都市開發計畫，改編地目為住宅區或商業區，並非無法解套。