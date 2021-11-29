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促進多元文化交流 移民署邀新住民體驗原民傳統服飾

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
原住民族部落大學講師李美花與新住民分享原住民傳統服飾。記者李隆揆／翻攝
原住民族部落大學講師李美花與新住民分享原住民傳統服飾。記者李隆揆／翻攝

為促進多元文化交流，移民署近日與台北市原住民族部落大學共辦文化交流活動，邀請約數十名新住民參與，透過講師分享，試穿賽德克族及撒奇萊雅族的傳統服飾，體驗原住民族傳統服飾之美。

原住民族部落大學講師李美花說，南投的九族文化村，意味早期有9個原民族群，正名後變成16個族群，有各自的語言及文化習俗。像電影「賽德克・巴萊」裡的賽德克族，是從泰雅族分出來的，撒奇萊雅族則是從阿美族分出來的。

其中，阿美族給已婚婦女戴的叫大花冠、給未婚少女戴的叫做小花冠，泰雅族的服飾以紅色為主，象徵積極進取的生命力。原住民以前穿的是披掛式服裝，接觸到外來文化後，便融合改穿袍子樣式的改良服飾，有兼容並蓄的創造力。

據悉，參與活動的新住民有來自越、印、泰、緬甸、菲律賓、中國大陸等地，他們穿上代表母國的服飾，與李美花帶來的原住民族服飾相互輝映。李美花說，為了將母語永久流傳，部落會請羅馬拼音的專家將母語紀錄做成字典，讓下一代能夠持續保有部落的傳統，鼓勵在台的新住民朋友，將母國文化傳承子女，提升身分認同與自信。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯說，台灣是個多元移民社會，希望藉由舉辦多元文化交流活動，讓新住民朋友感受台灣多元文化的面貌，透過與原住民文化的交流，更能體驗到不同文化碰撞出的燦爛火花，讓台灣成為充滿珍貴人文資源的寶島。

原住民族部落大學講師李美花與新住民分享原住民傳統服飾。記者李隆揆／翻攝
原住民族部落大學講師李美花與新住民分享原住民傳統服飾。記者李隆揆／翻攝

原住民 移民署 新住民

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