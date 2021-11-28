不老電競直播5萬人在線 28位爺嬤只學3個月網友讚爆

台中市運動局與弘道老人基金會今天舉辦「不老電競圓夢計畫」，遊戲資歷屬「幼幼班」的28名不老選手，今年8月展開3個月共10堂課的培訓，第一次接觸電競遊戲的長輩們連如何下載或登錄遊戲都不會，遑論什麼「閃現」要如何施放技能、如何按QWER鍵…等，一頭霧水；甚至還有阿公因為不熟悉遊戲，不斷在遊戲中被對手幹掉，遭其他玩家檢舉是故意放水，一度被停權。

今天上午的對戰賽中，包括弘道基金會粉專與Yahoo TV的直播，最高同時有超過5萬人在線觀看，在第一場比賽中，遊戲ID為「鈞玲天下」的弘光獵鷹隊60歲選手李福鈞表現，讓網友們驚豔，直呼「可以請他參加世界大賽嗎？」、「請基金會代為表達我們的敬意」甚至還有網友開玩笑說「是找代打嗎？」、「根本職業隊」；除了「鈞玲天下」外，對於其他從沒打過電競的長輩們，僅學習3個月就能展現的能力，也都直呼「真的有阿嬤出來打耶！」、「完了，輸給阿公阿嬤了」。

弘道老人福利基金會今年推動「不老電競」圓夢計畫，透過北部健行科大、中部弘光科大與南部正修科大協助培訓3支不老戰隊，年紀最大的74歲，最年輕的61歲。

3個月來，學員課堂上勤作筆記，回家找小孩陪練，隊友間不斷協助與分享經驗，越來越上手，各種術語也不再「鴨子聽雷」。課程結束，選手們照樣一起組隊打怪；還還不忘打探敵情，再回頭與隊友及教練討論戰術，北部的選手提早一天到台中，養精蓄銳，為自己人生的電競初登場全力以赴。

不老電競，讓世代距離更近了！弘道老人基金會董事長王乃弘說，推「不老電競」意外開啟世代間交流新平台，曾有調查顯示，祖孫一年以上才聯絡者高達2成，８成最常做的是「吃飯」其次「看電視」更多是孫子只顧划手機，不來電。

王乃弘說，透過不老電競，有不少溫馨有趣的故事。有兒子為鼓勵父親學新事物，幫父親報名，因疫情無法常碰面，也會透過線上語音幫父親特訓；勇敢報名想挑戰自我的家庭主婦發現參加電競，本來完全不會用電腦，一度萌生退賽念頭，反而兒女鼓勵與協助，在鍵盤貼上白底紅框藍字的標籤貼，標記重要按鍵標，幫助媽媽更快上手。

有阿嬤參加培訓，10歲跟12歲的孫子總開的找她打電玩，最期待的是聽見孫子一句「阿嬤妳好厲害」不過孫子講到 阿嬤的手技笑說「阿嬤都是純攻擊」；還有老人以前最討厭兒子偷打電競，參與不老電競，獲得兒子崇拜眼光，覺得自家老爸很潮！

長輩翻轉對電競的想法，有母親發現原來「玩遊戲也要有運動家精神，不能中途離開」她想起自己常叫兒子中途離開遊戲，怪不得兒子生氣；原討厭學生打電競的老師們，開始理解電競魅力，重新看待電競。