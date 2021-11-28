快訊

共軍27架快慢機隊闖我西南防空識別區 首見運油20

秘魯北部發生規模7.5地震 目前尚無傳出災情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林「誠信碗粿」老闆燙傷 顏清標再相助女童影片致謝

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
顏清標去年買下陳媽媽碗粿所損失的蘿蔔糕，並幫忙促銷。圖/顏莉敏服務處提供
顏清標去年買下陳媽媽碗粿所損失的蘿蔔糕，並幫忙促銷。圖/顏莉敏服務處提供

去年雲林斗六「陳媽媽碗粿」11歲女兒幫父母賣碗粿，誤將「買10碗碗粿送1條蘿蔔糕」的訊息，寫成「買碗粿就送蘿蔔糕」造成搶訂，老闆決定虧本照賣，損失300多條蘿蔔糕，但堅持讓女兒了解到「誠信」的重要。當時鎮瀾宮董事長顏清標滑手機看到這一條訊息，決定全部買單，並請來業者在沙鹿服務處提供蘿蔔糕與碗粿，讓鄉親吃到飽。

臉書粉專「陳媽媽碗粿」日前公告，原定12月1日在沙鹿的販售行程要延期了，因先生蒸煮碗粿時操作不當多處燒傷，傷口有些感染腫脹，醫生說是二級燒燙傷，需要休息幾天治療。林清標知道消息後親自南下到雲林接他到台中接受治療。

顏清標27日在臉書提及此事，對老闆蒸煮碗粿不慎燒傷表示「我知道非常非常的痛」，但也佩服碗粿老闆的敬業精神，堅持收工後才就醫，顏清標在第一時間打電話關心及提供協助。

顏清標和助理昨南下斗六，載林老闆到台中龍井南寮燒燙專科包紮及敷藥，希望老闆早日康復。

不少網友紛到「陳媽媽碗粿」粉專留言祝老闆早日康復、多休息，並提醒注意安全，也有不少人在顏清標臉書留言「辛苦了」「多照顧自己的身體」。

林妹妹也製作影片「感恩的心」感謝顏清標對家人的照顧，她寫道「看爸爸晚上睡不著我很擔心，還好今天有顏爺爺的幫忙帶我爸爸去敷藥。現在不流行寫明信片了，我做一個小短片在這邊謝謝您。也謝謝幫爸爸敷藥的阿姨。感恩大家對我們這一家的幫忙！」。

「陳媽媽碗粿」老闆蒸煮時燙傷，顏清標接他到台中就醫。圖／取自粉專
「陳媽媽碗粿」老闆蒸煮時燙傷，顏清標接他到台中就醫。圖／取自粉專

顏清標 斗六 雲林

延伸閱讀

影／「誠信碗粿」首到大甲擺攤 2小時賣光400碗

顏清標二度邀約 「誠信碗粿」 今赴台中沙鹿擺攤

相關新聞

顏家南屯招待所圍牆等違建 中市府：自拆否則市府排拆

外界關注台中市立委第二選區補選參選人顏寬恒家族，在南屯區蓋招待所引發爭議，指涉及違建。中市都發局指該建物的圍牆及建物兩側...

投89線30.7K便道後天起封4天 人車改走紅香道路

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路30.7K處今年8月崩塌中斷，整體復建困難，縣府為此闢建便道，10月已開放通行，但路面泥...

影／金馬最佳動畫短片「海角天涯」 另類宣傳台中特色

第58屆金馬獎頒獎典禮昨揭曉各項大奬得主，台中市政府新聞局委託吳德淳導演動畫短片「海角天涯」公私協力拿下最佳動畫短片獎，...

雲林「誠信碗粿」老闆燙傷 顏清標再相助女童影片致謝

去年雲林斗六「陳媽媽碗粿」11歲女兒幫父母賣碗粿，誤將「買10碗碗粿送1條蘿蔔糕」的訊息，寫成「買碗粿就送蘿蔔糕」造成搶...

不老線上電競未演先轟動 28名阿公阿嬤「戰」出來

下次玩線上遊戲時，可別再亂嗆「叫你阿嬤來呀！」因為，阿嬤真的來了！台中市政府運動局和弘道老人福利基金會舉辦「不老電競交流...

彰化縣畜產嘉年華 羊肉節3000份點心3小時內送完

彰化縣肉羊飼養量全國第一，彰化縣肉品市場一年四季拍賣肉羊，縣政府今天在溪湖糖廠推廣彰化羊肉，民眾大排長龍領取羊肉米糕等料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。