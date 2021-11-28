雲林「誠信碗粿」老闆燙傷 顏清標再相助女童影片致謝

去年雲林斗六「陳媽媽碗粿」11歲女兒幫父母賣碗粿，誤將「買10碗碗粿送1條蘿蔔糕」的訊息，寫成「買碗粿就送蘿蔔糕」造成搶訂，老闆決定虧本照賣，損失300多條蘿蔔糕，但堅持讓女兒了解到「誠信」的重要。當時鎮瀾宮董事長顏清標滑手機看到這一條訊息，決定全部買單，並請來業者在沙鹿服務處提供蘿蔔糕與碗粿，讓鄉親吃到飽。

臉書粉專「陳媽媽碗粿」日前公告，原定12月1日在沙鹿的販售行程要延期了，因先生蒸煮碗粿時操作不當多處燒傷，傷口有些感染腫脹，醫生說是二級燒燙傷，需要休息幾天治療。林清標知道消息後親自南下到雲林接他到台中接受治療。

顏清標27日在臉書提及此事，對老闆蒸煮碗粿不慎燒傷表示「我知道非常非常的痛」，但也佩服碗粿老闆的敬業精神，堅持收工後才就醫，顏清標在第一時間打電話關心及提供協助。

顏清標和助理昨南下斗六，載林老闆到台中龍井南寮燒燙專科包紮及敷藥，希望老闆早日康復。

不少網友紛到「陳媽媽碗粿」粉專留言祝老闆早日康復、多休息，並提醒注意安全，也有不少人在顏清標臉書留言「辛苦了」「多照顧自己的身體」。

林妹妹也製作影片「感恩的心」感謝顏清標對家人的照顧，她寫道「看爸爸晚上睡不著我很擔心，還好今天有顏爺爺的幫忙帶我爸爸去敷藥。現在不流行寫明信片了，我做一個小短片在這邊謝謝您。也謝謝幫爸爸敷藥的阿姨。感恩大家對我們這一家的幫忙！」。