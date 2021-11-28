不老線上電競未演先轟動 28名阿公阿嬤「戰」出來

下次玩線上遊戲時，可別再亂嗆「叫你阿嬤來呀！」因為，阿嬤真的來了！台中市政府運動局和弘道老人福利基金會舉辦「不老電競交流大賽」北中南三支隊伍28位「不老戰士」今天對決，年紀最大的74歲，最年輕61歲，培訓3個月，從不會開機到學會團隊作戰，三校投入教練群，隨時應付五花八門的疑難雜症，Yahoo TV今也直播這場對戰，成網路熱門話題。

弘道老人福利基金會推出的不老系列活動，創造話題。今年推「不老電競」圓夢計畫，透過北部健行科大、中部弘光科大與南部正修科大協助培訓3支「不老戰隊」共28名、平均65歲的「資深」選手們，今天開戰。

阿公阿嬤電競大登場未演先轟動，網友們瞬間炸鍋，直呼「太酷了！」、「我阿嬤都比你強要成真了！」相關訊息被轉發至PTT，出現「紅爆」在巴哈姆特論談直接成為當日熱門話題第一名。弘道臉書粉專的貼文，湧入2000多則留言，轉分享7000多次，貼文觸及200多萬人次。

網友們說：「光是願意嘗試就覺得很感人」「會玩電競的阿公阿嬤更稀有」網友認為應該多多推廣。有網友說「LOL很吃臨場策略反應，感覺滿適合老人家活化大腦的」「可以延緩失智」、「約上線比約出門容易，行動不便老人家可試試」「以後唸小孩就變成：整天只知道打電動還打得沒比阿公好，不如去唸書！」「請勿隨意召喚阿嬤，下場你們不敢想像。」

產官學攜手讓電競不再專屬年經人，弘道基金會指出，輸贏在其次期待透過推動「不老電競」打破社會大眾對電競遊戲的年齡迷思，電競不必專屬年輕人活動，也讓年輕一代看見長輩願意接受新挑戰的不老精神。

負責培訓選手重責大任的北部健行科大、中部弘光科大與南部正修科大扮演關鍵角色，提供學習場地外，更投入多位教練一路陪伴長輩練習，還成立Line群組，隨時應付五花八門的問題。

培訓初期，不老電競選手們發現電競遊戲比他們想像的更困難、複雜，顯得無所適從，透過教練們積極回應、錄製教學影片等方式，選手從如何登入都搞不清，直到學會如何團隊作戰，看到今日對戰成果，教練們直呼「沒有不可能的事！」

平均65歲的3支戰隊中，70歲以上共5人，包括74歲劉孟德，最「幼齒」的61歲；令人意外的是阿嬤們鬥志頗高，男女人數各佔一半，南部戰隊中，還有兩對夫妻檔加入。