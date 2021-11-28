顏家南屯招待所圍牆等違建 中市府：自拆否則市府排拆

外界關注台中市立委第二選區補選參選人顏寬恒家族，在南屯區蓋招待所引發爭議，指涉及違建。中市都發局指該建物的圍牆及建物兩側涉及違建，要求自行改善，逾期未改善將依違章建築排拆。

經發局指出，南屯區楓樹段817地號為1977年1月18日發布都市計畫，劃為兒童遊戲場用地，但數十年來未徵收開闢，目前屬公共設施保留地。

民眾舉報該地點疑涉違建，都發局11月25日派員現場勘查，該建物及圍牆兩側部分涉及違建，函南屯區公所依規查報，將依「違章建築處理辦法」查處，開立違章建築認定通知書，並要求違建所有人自行改善，逾期未改善將依違章建築排拆優先順序原則辦理。

都發局指出，公共設施用地徵收開闢，會依照當地都市的發展及需求逐步辦理，公共設施用地在政府未徵收前，土地所有權人均得依「都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法」及「臺中市公共設施用地臨時建築使用標準」申請臨時建築使用許可，縣市合併迄今11年，已有54案依法申請臨時建築許可。

台中有多處公共設施保留地長年未徵收，都發局表示，市府已辦理全市公共設施保留地專案通盤檢討，目前在內政部審議中，期透過跨區重劃的方式，加速公共設施用地的取得及開發，並將用不到的部分土地還地於民，保障民眾的權益。