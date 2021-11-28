投89線30.7K便道後天起封4天 人車改走紅香道路

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路30.7K處今年8月崩塌中斷，整體復建困難，縣府為此闢建便道，10月已開放通行，但路面泥濘，為提升行車安全，後天（30日）至12月3日鋪設水泥路面，施工期間雙向封路，須改道紅香溫泉道路通行。

縣府工務處指出，今年8月盧碧颱風、豪雨接連襲台，投89線30.7K處因此發生嚴重崩塌，200多公尺路基塌毀或埋沒，逾2000名居民及農產運輸出入，慣用道路雙向交通中斷，須改道台8線紅香、新望洋支線通行，當地民眾盼搶通。

但該路段下方完全淘空，復建有難度，中央對邊坡治理、興建橋梁或明隧道等復建意見不統一，且今年僅核定補助縣府復建工程的規劃經費，考量後續仍得具體分析評估及爭取經費，災後先行闢建200多公尺的臨時便道，並已於10月開通。

只不過，臨時便道簡陋，路面遇雨就泥濘不堪，影響車輛通行，為強化路面穩固，確保民眾行車安全，縣府為此規劃鋪設20公分厚的混凝土路面，近期已張貼公告，訂於後天（30日）至12月3日進行路面工程，屆時雙向封閉禁止人車通行。

工務處表示，該路段混凝土鋪設預估1天可完成，但因山區入冬氣溫低，水泥凝固所需時間較長，為確保路面確實乾固，因此將工期拉長至4天，後續會視道路狀況提前或延長管制時間，而封路期間，請改道由紅香溫泉聯外道路通行。